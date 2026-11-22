Leclerc vuelve a las andadas y Ferrari lo sufre

Tres semanas después de un incidente en Ciudad de México, Charles Leclerc está de nuevo en el punto de mira tras provocar otro choque con su compañero Lewis Hamilton al final del Gran Premio de Las Vegas el sábado.

El director, Frédéric Vasseur, no fue indulgente con el monegasco después de la espectacular carrera disputada en el circuito urbano alrededor del Strip.

"Lo viví muy mal (el choque), incluso peor que en México porque ya se les había advertido. Tuvimos una conversación en México que fue clara y hoy hemos repetido el mensaje durante la carrera. Dijimos claramente a Charles que pensara en el equipo cuando estuviera detrás de Lewis. No escuchó y creo que es un error profesional", tronó el dirigente francés al micrófono de Canal+.

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Leclerc "no escuchó"

"Todos ponemos una enorme energía, hacemos grandes sacrificios y ahora hemos arruinado un posible buen resultado porque el ritmo era bastante bueno. Pero sea cual sea el resultado, no tenemos derecho a arruinar algo cuando la gente trabaja para ti, así que mantengo mi postura: es completamente inaceptable", insistió Vasseur.

Como en México, Leclerc reconoció su responsabilidad nada más acabar la prueba: "Si me ponen diez segundos de penalización, es porque lo merezco, porque simplemente he hecho algo mal. Tendré que revisar la acción. En el coche tenía una opinión diferente, pero voy a mirar qué he hecho mal".

No está claro que estas disculpas basten para calmar la tensión palpable con Hamilton desde hace varios meses, período en el que se han multiplicado los incidentes.