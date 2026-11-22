Múltiples incidentes
En México, Leclerc había arrinconado a su compañero, que había salido desde la pole, para adelantarle y el monegasco se saltó una chicana, lo que le acarreó una penalización de diez segundos que redujo a nada sus opciones de victoria.
Dos meses antes, en Monza, Leclerc había empujado al siete veces campeón del mundo hacia la grava y echó así a perder su carrera.
"Es muy diferente de los choques o las peleas que hemos tenido en el pasado, en las que habíamos llevado los límites un poco demasiado lejos (...) Era bastante natural estar a su lado con la potencia que yo tenía, pero creo que subestimé el hecho de que desde su coche él no veía el mío", argumentó Leclerc, sin intentar "buscarse una excusa".
Presente desde 2019 en las filas, a la que considera su "segunda familia", Leclerc, de 29 años, se encuentra por primera vez en una situación muy delicada y tendrá que procurar no cometer más este tipo de errores, sobre todo frente a un compañero tan idolatrado por los aficionados de Ferrari.
"Vamos a hablar con Lewis"
Leclerc también ha defraudado a Fred Vasseur, con quien mantiene una relación cercana y a quien a menudo se ha acusado de favorecerle desde su llegada a Maranello en 2023.
"Lo siento muchísimo por el equipo y por Fred, que tuvo una conversación con los dos y que hoy se encuentra en una situación en la que debe dar explicaciones cuando el error viene de mi lado", concluyó el monegasco.
Muy criticado por la prensa italiana, el dirigente francés va a tener que golpear de nuevo la mesa para evitar que la relación entre Leclerc y Hamilton se deteriore aún más y penalice a la Scuderia, que lleva casi 20 años persiguiendo un título de campeón del mundo.