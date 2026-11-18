Hace poco más de cuatro meses, Rafael Márquez asumió el cargo de director técnico de la selección mexicana y, hasta ayer, ni él ni el equipo habían conseguido una victoria. Todo cambió cuando el Tri se impuso a Jamaica en el partido de vuelta de la Liga de Naciones.
El triunfo de México marca la primera victoria de Rafa Márquez al frente de la selección
Tras seis partidos dirigidos, el exjugador de la misma selección por fin obtuvo un resultado positivo: un 1-0 en la vuelta de los cuartos de final. Con el 3-3 en el marcador global, México avanzó a las finales por el criterio de goles de visitante.
Un resultado que aún deja dudas
Sin embargo, si nos ponemos más críticos, el resultado todavía deja mucho que desear, y el propio entrenador lo sabe. Después del partido, Márquez se mostró contento con el triunfo, pero admitió que aún hay dificultades para concretar las oportunidades. Eso sí, elogió la actitud de los jugadores, su intensidad en la cancha y su concentración.
El encuentro estuvo marcado por apuestas de renovación, pues el DT dejó claro que no teme mover su plantilla. Rodrigo Huesca y Mateo Chávez, laterales defensivos, fueron titulares, mientras que Johan Vázquez y César Montes se quedaron en la banca, aunque ambos habían sido titulares durante el Mundial. Jesús Corona y Álvaro Fidalgo también arrancaron el partido y, de hecho, fue Corona quien anotó el gol de la victoria.
¿Qué sigue para la selección?
El próximo partido oficial de la Selección Mexicana será contra Estados Unidos el 25 de marzo de 2027 (sí, hay que esperar bastante), en las semifinales de la Final Four de la Liga de Naciones. El duelo se jugará en el SoFi Stadium de Inglewood, California.
Ahora bien, si no quieres esperar tanto, tienes una cita el 31 de enero de 2027 para ver el partido amistoso entre México y Guatemala, que se disputará en Austin, Texas, antes de la semifinal.
Un rival que no será sencillo
Estados Unidos no es un rival fácil: ya goleó 3-0 a la Selección Mexicana en un amistoso disputado en Phoenix en octubre. Y aunque el puesto de Márquez parece asegurado tras esta victoria, tendrá que demostrar el doble, pues una derrota ante la selección estadounidense solo dañaría su reputación.
La era de Rafa Márquez no comenzó como se esperaba, pero es claro que los aficionados quieren verlo triunfar. Una victoria sobre Estados Unidos en una competición oficial, junto con la posibilidad de ganar un trofeo, podría ser la combinación de resultados que, en última instancia, salve su puesto.