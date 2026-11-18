¿Qué sigue para la selección?

El próximo partido oficial de la Selección Mexicana será contra Estados Unidos el 25 de marzo de 2027 (sí, hay que esperar bastante), en las semifinales de la Final Four de la Liga de Naciones. El duelo se jugará en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Ahora bien, si no quieres esperar tanto, tienes una cita el 31 de enero de 2027 para ver el partido amistoso entre México y Guatemala, que se disputará en Austin, Texas, antes de la semifinal.

Un rival que no será sencillo

Estados Unidos no es un rival fácil: ya goleó 3-0 a la Selección Mexicana en un amistoso disputado en Phoenix en octubre. Y aunque el puesto de Márquez parece asegurado tras esta victoria, tendrá que demostrar el doble, pues una derrota ante la selección estadounidense solo dañaría su reputación.

La era de Rafa Márquez no comenzó como se esperaba, pero es claro que los aficionados quieren verlo triunfar. Una victoria sobre Estados Unidos en una competición oficial, junto con la posibilidad de ganar un trofeo, podría ser la combinación de resultados que, en última instancia, salve su puesto.

