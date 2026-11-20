El incidente ocurrió luego del empate 1-1 ante el Colonia, este viernes en la 10º jornada de la Bundesliga.

El entrenador fue cuestionado por la cadena Sky sobre el tiempo de baja del futbolista y puntualizó que serían “meses”, además de mostrarse preocupado por la gravedad del percance.

En la zona mixta, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, explicó por su parte que el delantero Kane sufría un desgarro de la sindesmosis, una articulación fibrosa del tobillo izquierdo.

La lesión del jugador de 33 años se produjo hacia el 15’ del juego, cuando Olise envió desde la derecha un centro en busca del artillero inglés, que se encontraba en el segundo palo.



El futbolista permanecerá fuera de las canchas por un largo periodo. (KARL-JOSEF HILDENBRAND/AFP)

Kane intentó llegar al balón, pero se le adelantó el defensa suizo del Colonia Joël Schmied. Se hizo daño en esa acción y estuvo tendido en el césped, antes de levantarse y ponerse a caminar cojeando.

Hizo entonces un gesto a su banquillo para pedir atención médica y después de la misma fue reemplazado en el minuto 20 por Tom Bischof.

Además de Kane, el Bayern sufrió este viernes la lesión de Olise, en su caso con problemas en el pie izquierdo. Fue cambiado en el descanso, unos minutos después de haber recibido un golpe del rival Tom Krauss cuando intentaba una volea.



Harry Kane es revisado por los paramédicos en la cancha. (Alexander Hassenstein/Getty Images)

Olise abandonó el estadio apoyándose en muletas, pero Kompany intentó tranquilizar, asegurando que solo fue como "medida de precaución".

Mostrándose más optimista en ese caso, el entrenador del Bayern confió en que Olise pueda estar en el entrenamiento del equipo el lunes, pensando en el desplazamiento a Lille, Francia, donde el campeón de Alemania juega el martes, en la quinta fecha de la Liga de Campeones europea.

Con información de AFP