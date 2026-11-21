Un primer set cuesta arriba

Shelton arrancó mandando. Su saque, su zurda y esa energía que lo caracteriza le alcanzaron para quedarse con el primer parcial y poner a Alcaraz contra las cuerdas. Y no era cualquier incomodidad: el español llegó a este cruce con problemas musculares en el muslo, las mismas molestias que ya lo habían acompañado en la fase de grupos, donde jugó con una venda negra en la pierna izquierda y cinta en la rodilla derecha.

Pero Alcaraz tiene algo que no se mide en la estadística: sabe quedarse en el partido cuando el cuerpo le pide salir de él. Igualó el segundo set y llevó todo a un desempate donde ya no hubo discusión. El 7/1 del tie-break fue un golpe de autoridad.

Una revancha con historia





Este duelo venía cargado. Era el sexto choque entre ambos y la revancha de aquel cuartos de final del US Open que terminó a las 3:33 de la madrugada. Además, los une un nombre: Juan Carlos Ferrero, quien dirigió a Alcaraz durante siete temporadas y que, según lo reportado, se sumará al equipo de Shelton a partir de la próxima temporada. Ganarle al estadounidense tenía, entonces, un sabor especial.