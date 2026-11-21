Carlos Alcaraz, 23 años y número tres del mundo, se llevó la semifinal del Masters ATP ante Ben Shelton por 3-6, 6-3 y 7-6 (7/1) y asegura su lugar en la final del domingo.
Alcaraz sufre, resiste y se planta en la final del Masters ATP
Un primer set cuesta arriba
Shelton arrancó mandando. Su saque, su zurda y esa energía que lo caracteriza le alcanzaron para quedarse con el primer parcial y poner a Alcaraz contra las cuerdas. Y no era cualquier incomodidad: el español llegó a este cruce con problemas musculares en el muslo, las mismas molestias que ya lo habían acompañado en la fase de grupos, donde jugó con una venda negra en la pierna izquierda y cinta en la rodilla derecha.
Pero Alcaraz tiene algo que no se mide en la estadística: sabe quedarse en el partido cuando el cuerpo le pide salir de él. Igualó el segundo set y llevó todo a un desempate donde ya no hubo discusión. El 7/1 del tie-break fue un golpe de autoridad.
Una revancha con historia
Este duelo venía cargado. Era el sexto choque entre ambos y la revancha de aquel cuartos de final del US Open que terminó a las 3:33 de la madrugada. Además, los une un nombre: Juan Carlos Ferrero, quien dirigió a Alcaraz durante siete temporadas y que, según lo reportado, se sumará al equipo de Shelton a partir de la próxima temporada. Ganarle al estadounidense tenía, entonces, un sabor especial.
La final, con el cuerpo como incógnita
La racha de 13 triunfos consecutivos habla de un Alcaraz en su mejor momento, sobre todo para alguien que se perdió cuatro meses y medio de este año, incluidos Roland Garros y Wimbledon, por una lesión en la muñeca derecha. Ahora va por su primer título en Turín, un torneo que ningún español gana desde Álex Corretja en 1998.
Su rival saldrá de la otra semifinal, entre el alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, y el ruso Daniil Medvedev (5º). Sea quien sea, la pregunta del domingo será la misma: ¿cuánto le queda al muslo de Alcaraz? Con lo que mostró hoy, a él le alcanza con competir.