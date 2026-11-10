¿Te has detenido a pensar qué jugadores serían parte del equipo perfecto? Mientras lo visualizas, el FIFPRO World 11 ya tiene su lista, y este año incluye nombres que seguro escuchaste por todos lados: Messi, Bellingham, Mbappé, Haaland y apenas estamos empezando.
Bellingham, Messi, Haaland y Mbappé forman parte del FIFPRO World 11 2026, pero ¿qué es?
¿Qué es el FIFPRO World 11?
Pero antes de revelar el listado completo, un poco de contexto. El FIFPRO World 11 es un premio de alcance global que elige al once ideal: el equipo de ensueño conformado por los mejores futbolistas del mundo. Aquí no importan las banderas ni los colores; jugadores de todas las selecciones y equipos pueden formar parte, al menos en teoría, de ese 11 ideal.
La magia de esta selección es que no hay un comité exclusivo: son los propios jugadores y jugadoras profesionales de todo el mundo quienes votan. En total, eligen entre 26,317 futbolistas de 75 países, tanto en la categoría masculina como en la femenina.
El once ideal de 2026
Ahora sí, redoble de tambores. Este año la selección masculina incluyó a:
- Arco: David Raya (Arsenal, España).
- Defensa: Pau Cubarsí (Barcelona, España), Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos) y Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal).
- Mediocampo: Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra), Rodri (Manchester City/Barcelona, España) y Vitinha (París Saint-Germain, Portugal).
- Delantera: Erling Haaland (Manchester City, Noruega), Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia), Lionel Messi (Inter de Miami, Argentina) y Lamine Yamal (Barcelona, España).
Con esta edición, Lionel Messi amplía su récord con su aparición número 18, aunque no figuraba en la lista desde 2023. Por su parte, Lamine Yamal se convierte en el primer jugador en ser seleccionado dos veces antes de cumplir los 20 años.
Cómo se votó
Los votantes tomaron en cuenta el rendimiento del 4 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026, es decir, el periodo incluyó el Mundial 2026. Además, para optar al premio, los jugadores debían haber disputado al menos 30 partidos oficiales durante ese lapso. Por supuesto, también se valoró el rendimiento de cada uno en su posición.
La categoría femenina
Y no podemos dejar de lado la categoría femenina, cuya votación funcionó de la misma manera. Este año el equipo quedó así:
- Arco: Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra).
- Defensa: Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra), Alex Greenwood (Manchester City, Inglaterra), Mapi León (Barcelona/London City Lionesses, España) e Irene Paredes (Barcelona, España).
- Mediocampo: Aitana Bonmatí (Barcelona, España), Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses, España) y Ella Toone (Manchester United, Inglaterra).
- Delantera: Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia), Claudia Pina (Barcelona, España) y Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra).
Ya con la lista completa, ¿qué piensas de la selección? ¿Tu equipo de ensueño se parece al que se formó este 2026?