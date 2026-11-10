¿Qué es el FIFPRO World 11?

Messi, Haaland, Mbappé, Bellingham y Yamal, además del once femenino. (Fotografías: Jamie Squire - Buda Mendes /Getty Images)



Pero antes de revelar el listado completo, un poco de contexto. El FIFPRO World 11 es un premio de alcance global que elige al once ideal: el equipo de ensueño conformado por los mejores futbolistas del mundo. Aquí no importan las banderas ni los colores; jugadores de todas las selecciones y equipos pueden formar parte, al menos en teoría, de ese 11 ideal.

La magia de esta selección es que no hay un comité exclusivo: son los propios jugadores y jugadoras profesionales de todo el mundo quienes votan. En total, eligen entre 26,317 futbolistas de 75 países, tanto en la categoría masculina como en la femenina.

El once ideal de 2026

Ahora sí, redoble de tambores. Este año la selección masculina incluyó a: