Real Madrid entrega pruebas a UEFA por caso de racismo contra su jugador Vinicius Jr

"Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido", señaló el Real Madrid en un comunicado.

El gigante español se declara agradecido por "el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del futbol mundial”.

Además, aseguró que "seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad".