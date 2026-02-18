VIDEO: ¿Prestianni insultó a Vinicius Jr? Un nuevo caso de racismo se abre en la Champions

Después de una celebración con bailes, gestos a la afición y cruces de palabras con jugadores del Benfica, el atacante brasileño corrió hacia el árbitro François Letexier alegando haber recibido un insulto racista por parte de Prestianni.

La UEFA anunció este miércoles la apertura de una investigación por las "acusaciones de comportamientos discriminatorios" precisando que "se ha nombrado a un inspector especializado en ética y cuestiones disciplinarias para investigar las acusaciones”.

No hay absolutamente ningún lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad Gianni Infantino

"No hay absolutamente ningún lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad; necesitamos que todas las partes interesadas pertinentes tomen medidas y exijan cuentas a los responsables", añadió el presidente de la FIFA Gianni Infantino en Instagram.

"Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo utilizando el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación", continuó.

Después de la denuncia de Vinicius, el colegiado activó el protocolo antirracismo y detuvo el encuentro durante varios minutos, para luego reanudarlo sin sanciones disciplinarias.

La transmisión televisiva mostraba a Prestianni tapándose la boca con su camiseta y pronunciando unas palabras en el momento del incidente.

Mbappé se pronuncia al respecto

Llamó la atención la reacción de Kylian Mbappé, que le gritó en la cara en repetidas ocasiones "¡Eres un racista!”

En la zona mixta, el delantero francés reiteró la denuncia y agregó: "Un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que la UEFA haga algo y no diga que no pasa nada".

Tras la acusación, a la que se sumaron otros integrantes del Real Madrid, horas después el Benfica respaldó a su futbolista y desestimó la veracidad del episodio.

A manera de supuesta prueba, en su cuenta oficial de X, el club portugués publicó un video a pie de campo donde se observa la secuencia del enfrentamiento.

"Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pueden haber oído lo que dicen que oyeron", escribió el club. En otra publicación, el Benfica acompañó una foto de Prestianni con la leyenda "Juntos a tu lado".