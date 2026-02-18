Publicidad

Deportes

VIDEO: ¿Prestianni insultó a Vinicius Jr? Un nuevo caso de racismo se abre en la Champions

El jugador Gianluca Prestianni habría utilizado un insulto racista en contra de Vinicius Jr, lo que desató una nueva tormenta por el tema en la Champions League.
mié 18 febrero 2026 12:32 PM
VIDEO: ¿Prestianni insultó a Vinicius? Un nuevo caso de racismo se abre en la Champions
Gianluca Prestianni del Benfica y Vinicius Jr. del Real Madrid. (Angel Martinez/Getty Images)

¿Gianluca Prestianni le dijo insultos racistas a Vinicius Jr.? Sin importar la respuesta, el racismo volvió a ensuciar el deporte: el astro brasileño acusó al futbolista argentino, que negó sus palabras -expresadas mientras se tapaba con la camiseta-, el martes durante el Benfica-Real Madrid de la Champions League.

El incidente ocurrió tras el gol de Vinicius que le dio la victoria al equipo español 1-0 en el Estadio da Luz de Lisboa.

Después de una celebración con bailes, gestos a la afición y cruces de palabras con jugadores del Benfica, el atacante brasileño corrió hacia el árbitro François Letexier alegando haber recibido un insulto racista por parte de Prestianni.

La UEFA anunció este miércoles la apertura de una investigación por las "acusaciones de comportamientos discriminatorios" precisando que "se ha nombrado a un inspector especializado en ética y cuestiones disciplinarias para investigar las acusaciones”.

No hay absolutamente ningún lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad
Gianni Infantino

"No hay absolutamente ningún lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad; necesitamos que todas las partes interesadas pertinentes tomen medidas y exijan cuentas a los responsables", añadió el presidente de la FIFA Gianni Infantino en Instagram.

"Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo utilizando el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación", continuó.

Después de la denuncia de Vinicius, el colegiado activó el protocolo antirracismo y detuvo el encuentro durante varios minutos, para luego reanudarlo sin sanciones disciplinarias.

La transmisión televisiva mostraba a Prestianni tapándose la boca con su camiseta y pronunciando unas palabras en el momento del incidente.

Mbappé se pronuncia al respecto

Llamó la atención la reacción de Kylian Mbappé, que le gritó en la cara en repetidas ocasiones "¡Eres un racista!”

En la zona mixta, el delantero francés reiteró la denuncia y agregó: "Un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que la UEFA haga algo y no diga que no pasa nada".

Tras la acusación, a la que se sumaron otros integrantes del Real Madrid, horas después el Benfica respaldó a su futbolista y desestimó la veracidad del episodio.

A manera de supuesta prueba, en su cuenta oficial de X, el club portugués publicó un video a pie de campo donde se observa la secuencia del enfrentamiento.

"Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pueden haber oído lo que dicen que oyeron", escribió el club. En otra publicación, el Benfica acompañó una foto de Prestianni con la leyenda "Juntos a tu lado".

"Acusar de algo tan grave no está bien”: Prestianni

Prestianni tomó la palabra horas después en una publicación de Instagram.

"Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Jr., quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado", escribió.

"Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", aseguró el jugador de 20 años.

En X amplió sus explicaciones: "Si tanto dicen que, supuestamente, yo dije un comentario racista a Vinicius Jr., ¿por qué no reaccionó ninguno? Acusar de algo grave no está bien y menos cuando no es verdad. Y todos apuntándome con el dedo porque me tapo con la remera cuando saben que todos los jugadores se cubren para hablar. No quieran inventar más”, agregó.

Vinícius no habló en la zona mixta del Estadio de la Luz, pero se manifestó también en redes: "Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos".

Grandes figuras del fútbol como Thierry Henry, Clarence Seedorf o Wesley Sneijder salieron en defensa del brasileño.

Con información de AFP

