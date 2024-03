Durante una emotiva rueda de prensa previa al amistoso que Brasil disputará el martes contra España, el delantero del Real Madrid afirmó que se siente frustrado porque los aficionados siguen saliendo impunes de los insultos racistas de los que es objeto.

La temporada pasada, LaLiga denunció ante la fiscalía 10 episodios de este tipo contra el jugador de 23 años.

"Entiendo que se hable de lo que se hable en el campo. Claro que tengo muchas cosas que mejorar, tengo 23 años (...) Cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando", dijo Vinicius a periodistas.

"Nunca he pensado en irme de LaLiga porque si no le daría a los racistas lo que ellos quieren", agregó en una rueda de prensa en la que lloró en varios momentos.

Vini no estás solo, que duro es ver así a Vini no se merece nada de esto. pic.twitter.com/iH0iarVKTK — Marito 🐢 (@MarioHurtado5) March 25, 2024

Brasil enfrentará a España el martes en el estadio Santiago Bernabéu en el marco de una campaña contra el racismo bajo el lema "Una sola piel".

"Voy a seguir jugando en el mejor club del mundo, marcando muchos goles para que me sigan viendo. Los racistas son minoría. Como soy un jugador atrevido, que juega en el Madrid y ganamos muchos títulos (...) es muy complicado. Voy a seguir porque el presidente me apoya, el club me apoya y voy a seguir para ganar muchas cosas", destacó.

"Cada vez me voy sintiendo peor, pero tengo que aparecer aquí y dar la cara. No estoy luchando contra la afición de España, estoy luchando contra el racismo en el mundo (...) El problema que existe en España es que el racismo no es delito", agregó.