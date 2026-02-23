La revancha de Mayweather llega más de 10 años después de su primer enfrentamiento en 2015, conocido como la Pelea del siglo, que se mantiene como el evento más lucrativo en la historia del boxeo .

Ese combate registró 4.6 millones de compras de pago por evento y un récord mundial de taquilla en vivo de 72 millones de dólares en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas. Ahora, ambos boxeadores regresan con el foco global nuevamente sobre sus nombres.

“Floyd y yo le dimos al mundo la que sigue siendo la pelea más importante en la historia del boxeo. Los aficionados han esperado demasiado; se merecen esta revancha”, dijo el filipino Manny Pacquiao .

Por su parte, Mayweather aseguró que volverá a salir vencedor en el encuentro. “Ya peleé contra Manny y le gané una vez. Esta vez el resultado será el mismo”, dijo el estadounidense.

Netflix y la Sphere de Las Vegas: una experiencia inmersiva sin precedentes

El combate, que se realizará el 19 de septiembre de 2026, será el primer evento de boxeo profesional celebrado en la Sphere, el recinto más famoso de tecnologías inmersivas que ofrece una experiencia visual inédita, por lo que la producción promete ser un espectáculo acorde al peso histórico de este enfrentamiento.

Gabe Spitzer, vicepresidente de Deportes de Netflix , destacó la dimensión del anuncio y destacó que la empresa continúa así su expansión en el boxeo en vivo, después de transmitir los encuentros de Jake Paul vs. Mike Tyson, Taylor-Serrano 3 y Canelo Álvarez vs. Terence Crawford .

Netfilx informó que la organización del evento corre a cargo de Manny Pacquiao Promotions y Mayweather Promotions, en colaboración con EverWonder Studio, Limitless X Holdings y Hidden Empire Film Group. En las próximas semanas se darán a conocer detalles sobre la cartelera y la disponibilidad de entradas.