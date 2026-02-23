Publicidad

Deportes

Mayweather vs Pacquiao: la revancha del siglo se verá en Netflix

Floyd Mayweather sale del retiro para enfrentar a Manny Pacquiao en Sphere, Las Vegas. La pelea se transmitirá en vivo por Netflix a nivel mundial.
lun 23 febrero 2026 09:04 PM
Floyd Mayweather y Manny Pacquiao anuncian revancha en Sphere Las Vegas transmitida por Netflix
Floyd Mayweather y Manny Pacquiao volverán a enfrentarse el 19 de septiembre de 2026 en Sphere, Las Vegas, con transmisión global en vivo por Netflix. (Foto: Al Bello/Getty Images)

Dos de los mayores iconos en la historia del boxeo volverán al ring. Floyd Money Mayweather saldrá oficialmente del retiro para enfrentar en revancha profesional a Manny Pac-Man Pacquiao a mediados del próximo septiembre en Las Vegas. La pelea será transmitida en vivo a nivel mundial por Netflix, lo que marca un punto de inflexión en la industria.

La revancha de Mayweather llega más de 10 años después de su primer enfrentamiento en 2015, conocido como la Pelea del siglo, que se mantiene como el evento más lucrativo en la historia del boxeo .

Ese combate registró 4.6 millones de compras de pago por evento y un récord mundial de taquilla en vivo de 72 millones de dólares en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas. Ahora, ambos boxeadores regresan con el foco global nuevamente sobre sus nombres.

“Floyd y yo le dimos al mundo la que sigue siendo la pelea más importante en la historia del boxeo. Los aficionados han esperado demasiado; se merecen esta revancha”, dijo el filipino Manny Pacquiao .

Por su parte, Mayweather aseguró que volverá a salir vencedor en el encuentro. “Ya peleé contra Manny y le gané una vez. Esta vez el resultado será el mismo”, dijo el estadounidense.

Netflix y la Sphere de Las Vegas: una experiencia inmersiva sin precedentes

El combate, que se realizará el 19 de septiembre de 2026, será el primer evento de boxeo profesional celebrado en la Sphere, el recinto más famoso de tecnologías inmersivas que ofrece una experiencia visual inédita, por lo que la producción promete ser un espectáculo acorde al peso histórico de este enfrentamiento.

Gabe Spitzer, vicepresidente de Deportes de Netflix , destacó la dimensión del anuncio y destacó que la empresa continúa así su expansión en el boxeo en vivo, después de transmitir los encuentros de Jake Paul vs. Mike Tyson, Taylor-Serrano 3 y Canelo Álvarez vs. Terence Crawford .

Netfilx informó que la organización del evento corre a cargo de Manny Pacquiao Promotions y Mayweather Promotions, en colaboración con EverWonder Studio, Limitless X Holdings y Hidden Empire Film Group. En las próximas semanas se darán a conocer detalles sobre la cartelera y la disponibilidad de entradas.

