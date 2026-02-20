El regreso de una leyenda: Floyd Mayweather volverá a boxear

Mayweather es excampeón mundial y tiene un récord de boxeo profesional de 50-0 con 27 victorias por nocaut, pero se retiró en 2017 aunque ha aparecido en varias peleas de exhibición.

"Todavía tengo lo necesario para establecer más récords en el deporte del boxeo", dijo Mayweather, de 48 años, en una declaración escrita a ESPN. "Desde mi próximo evento de Mike Tyson hasta mi próxima pelea profesional posterior, nadie generará un impacto más grande, tendrá una audiencia de transmisión global más grande y generará más dinero con cada evento, que mis eventos".

Mayweather firmó un acuerdo exclusivo con el promotor CSI Sports/Fight Sports que comenzará a regir después de su pelea con Tyson, aún sin fecha.

En 2017, Floyd Mayweather Jr venció por nocaut a Conor McGregor en su última pelea antes del retiro. (Foto: Christian Petersen/Getty Images)

Una primera pelea profesional está programada tentativamente para este verano, contra un rival por anunciar. Los detalles se revelarán "en las próximas semanas", según el comunicado.

La última pelea profesional de Mayweather fue en 2017 contra Conor McGregor. Ha seguido apareciendo en exhibiciones, incluida una victoria sobre John Gotti III en México en agosto de 2024, así como peleas con estrellas de realities de televisión y luchadores de YouTube.

Los campeonatos que Mayweather ganó antes de su retiro

— Peso superpluma del CMB

— Peso ligero del CMB

— Peso superligero del CMB

— Peso welter del CMB

— Peso welter de la FIB

— Peso welter de la AMB

—Peso welter de la OMB

— Peso semi-mediano del CMB

— Peso semi-mediano de la AMB

Con información de AFP