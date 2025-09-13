Publicidad

"Una derrota no me define": 'Canelo' pierde todos sus títulos frente a Crawford

El Allegiant Stadium de Las Vegas se transformó en un ring de boxeo y 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford se enfrentaron ante miles de aficionados al boxeo.
sáb 13 septiembre 2025 11:49 PM
canelo alvarez perdio vs crawford
Canelo Alvarez perdió sus títulos de supermediano en la pelea contra Terence Crawford.

En un Allegiant Stadium de Las Vegas completamente lleno y adaptado por primera vez en su historia a un ring de boxeo, Saúl Canelo Álvarez perdió todos sus títulos como el rey del peso supermediano frente al estadounidense Terence Crawford.

"Una derrota no me define (...) aquí estoy para tomar riesgos, vine a esta vida a tomar riesgos", dijo Canelo al terminar la pelea y aceptó el reto de volver a enfrentarse nuevamente frente a Crawford. "Mi legado ya es grande y he tomado los riesgos que he querido".

La pelea contra el originario de Omaha fue una de las más desafiantes en los últimos años de la carrera del púgil tapatío, que fue recibido con mariachi y 70,000 voces gritando su nombre, pero que la energía del público no alcanzó para darle la victoria.

Crawford, quien debió subir entre 8 y 10 kilos para poder pelear contra Álvarez puesto que ostenta los títulos de superligero y welter –categorías menores a las supermediano del Canelo–, se mostró confiado y logró asestar numerosos golpes al mexicano.

A la mitad del noveno round, el Canelo fue amonestado por el réferi, después de que le dio un cabezazo a Crawford mientras el estadounidense lo golpeaba insistentemente.

canelo vs crawford
Esta fue la pelea más complicada para el Canelo en sus últimos años de carrera.

Al décimo primer round, un Canelo visiblemente cansado logró asestar algunos golpes, aunque no fue suficiente y para el último el mexicano no logró terminarlo.

Para este encuentro, Saúl Álvarez puso en juego sus cuatro cinturones que lo acreditaban como el rey del peso supermediano (72.1 kg); por su lado, Crawford ostenta todos los títulos del superligero (61 kg) y welter (67 kg).

Con el resultado de esta pelea, el Canelo suma tres derrotas (la primera en 2013 frente a Floyd Mayweather Jr. y la segunda en 2022 contra Dmitry Bviol), 63 victorias –39 de esas por nocaut– y dos empates.

Por su parte, Crawford está invicto en sus 42 peleas –31 por noctaut– y ahora busca ascender dos categorías enfrentándose al mexicano, en la pelea en la que Álvarez tiene garantizados 100 millones de dólares, según reportes.

canelo alvarez perdio
Terence Crawford venció a Canelo Álvarez.

