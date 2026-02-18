Publicidad

Deportes

La NFL reafirma su apuesta por México: los 49ers jugarán como locales en el Estadio Azteca

La NFL confirmó su regreso al Estadio Azteca: los 49ers serán locales en 2026, reforzando el peso estratégico del mercado mexicano en su expansión global.
mié 18 febrero 2026 11:35 AM
Foto de Brock Purdy de los 49ers. El equipo de San Francisco jugará como local en el estadio Azteca en 2026
Los San Francisco 49ers serán locales en el Estadio Azteca durante la temporada 2026 de la NFL.
 (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images)

Lo que comenzó como un rumor ya es oficial. La NFL confirmó que los San Francisco 49ers jugarán como locales en el Estadio Azteca de la Ciudad de México durante la temporada 2026, ante un rival que aún está por definirse.

El partido forma parte del acuerdo multianual de la liga en nuestro país, que también tiene juegos programados para 2027 y 2028 como parte de su plan de expansión fuera de Estados Unidos.

San Francisco 49ers vuelven a México

Aunque aún no hay fecha y rival definidos para el para el partido, ya es un hecho que los 49ers serán equipo local administrativo en el Estadio Azteca (ahora llamado ‘Estadio Banorte’, por el patrocinio del banco) en la temporada regular 2026.

En un comunicado , el equipo destacó la relevancia del mercado mexicano: “México es el hogar de la base de fans de la NFL más grande fuera de Estados Unidos y, adicionalmente a los juegos de la temporada regular, la NFL y los 49ers continúan con la inversión anual a través de iniciativas para fans, desarrollo del futbol bandera (tocho bandera) y programas de impacto comunitario”.

El regreso al Estadio Azteca

Arturo Olivé, director general de NFL México , subrayó la importancia de retomar los partidos en el país tras la pausa provocada por las renovaciones del Estadio Azteca.

Estamos encantados de traer de regreso a México los partidos de temporada regular de la NFL, reafirmando nuestra profunda y larga conexión con los fans de todo el país.
Arturo Olivé, director general NFL México

“El Estadio Azteca ha sido escenario de momentos memorables en nuestra historia internacional y regresar subraya nuestro compromiso con el crecimiento del deporte en todos los niveles del mercado”, dijo.

El antecedente histórico de los 49ers en México

En los últimos 21 años se han disputado seis partidos de la NFL en la Ciudad de México, y los San Francisco 49ers han participado en dos de ellos.

La franquicia californiana fue parte del histórico encuentro de 2005, cuando enfrentó a los Cardenales en el primer partido internacional de la NFL.

