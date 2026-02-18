El partido forma parte del acuerdo multianual de la liga en nuestro país, que también tiene juegos programados para 2027 y 2028 como parte de su plan de expansión fuera de Estados Unidos.

San Francisco 49ers vuelven a México

Aunque aún no hay fecha y rival definidos para el para el partido, ya es un hecho que los 49ers serán equipo local administrativo en el Estadio Azteca (ahora llamado ‘Estadio Banorte’, por el patrocinio del banco) en la temporada regular 2026.

En un comunicado , el equipo destacó la relevancia del mercado mexicano: “México es el hogar de la base de fans de la NFL más grande fuera de Estados Unidos y, adicionalmente a los juegos de la temporada regular, la NFL y los 49ers continúan con la inversión anual a través de iniciativas para fans, desarrollo del futbol bandera (tocho bandera) y programas de impacto comunitario”.

New stop on our world tour 🇲🇽



📰: https://t.co/sKCbIyMD26 pic.twitter.com/bzTFi1B7ds — San Francisco 49ers (@49ers) February 18, 2026

El regreso al Estadio Azteca

Arturo Olivé, director general de NFL México , subrayó la importancia de retomar los partidos en el país tras la pausa provocada por las renovaciones del Estadio Azteca.

Estamos encantados de traer de regreso a México los partidos de temporada regular de la NFL, reafirmando nuestra profunda y larga conexión con los fans de todo el país. Arturo Olivé, director general NFL México

“El Estadio Azteca ha sido escenario de momentos memorables en nuestra historia internacional y regresar subraya nuestro compromiso con el crecimiento del deporte en todos los niveles del mercado”, dijo.

El antecedente histórico de los 49ers en México

En los últimos 21 años se han disputado seis partidos de la NFL en la Ciudad de México, y los San Francisco 49ers han participado en dos de ellos.

La franquicia californiana fue parte del histórico encuentro de 2005, cuando enfrentó a los Cardenales en el primer partido internacional de la NFL.