Canadá y EU se enfrentan por quinta vez consecutiva en la final olímpica de hockey femenino

Las estadounidenses lo hicieron con un amplio 5-0 sobre Suecia, mientras que Canadá tuvo un triunfo más apretado, por 2-1, ante Suiza.

Con esto, la hegemonía norteamericana en este deporte es evidente: Canadá jugó las seis finales olímpicas de hockey femenino en lo que va del siglo, mientras que Estados Unidos estuvo en cinco.

Solo Suecia, en los Juegos de Turín 2006, consiguió evitar un duelo vecinal al colarse en la final olímpica de aquella edición, donde Canadá ganó 4-1 en la pugna por el oro.

En las cinco finales que han enfrentado a los dos países desde 2002, Canadá ha vencido en tres y Estados Unidos en dos.

En los Juegos de Pekín 2022, la anterior cita, el triunfo fue para las canadienses por 3 a 2.

Estados Unidos causó mejor sensación este lunes en semifinales, con una gran contundencia para resolver por la vía rápida, pero Canadá tiene un arma secreta muy peligrosa, Marie-Philip Poulin, la estrella de este deporte y que ya tiene tres oros olímpicos (2010, 2014, 2022) en su palmarés.

Poulin es además la única persona en el hockey, hombres y mujeres incluidos, en haber marcado al menos un gol en cuatro finales olímpica.

La final olímpica del hockey femenino está programa para el próximo jueves 19 de febrero a las 12:20 horas de la CDMX.