Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Canadá y EU se enfrentan por quinta vez consecutiva en la final olímpica de hockey femenino

Mientras que las canadienses vencieron a Suiza, EU se impuso ante Suecia, con lo que demuestran la supremacía de América del Norte en este deporte.
lun 16 febrero 2026 06:50 PM
Ice Hockey - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 10
Canadá venció 2-1 a Suiza y llega a la final olímpica de hockey femenil sobre hielo por sexta vez en lo que va del siglo. (Foto: Gregory Shamus/Getty Images)

Canadá y Estados Unidos se enfrentarán por quinta vez consecutiva desde 2010 en la final del torneo olímpico de hockey sobre hielo, después de que ambas selecciones ganaron en sus respectivas semifinales.

Publicidad

Las estadounidenses lo hicieron con un amplio 5-0 sobre Suecia, mientras que Canadá tuvo un triunfo más apretado, por 2-1, ante Suiza.

Con esto, la hegemonía norteamericana en este deporte es evidente: Canadá jugó las seis finales olímpicas de hockey femenino en lo que va del siglo, mientras que Estados Unidos estuvo en cinco.

Te recomendamos:

Ski Jumping Training - Milano Cortina 2026 Winter Olympics Day -1
Deportes

¿Alargamiento de pene? La investigación a saltadores de esquí en los Olímpicos

Solo Suecia, en los Juegos de Turín 2006, consiguió evitar un duelo vecinal al colarse en la final olímpica de aquella edición, donde Canadá ganó 4-1 en la pugna por el oro.

En las cinco finales que han enfrentado a los dos países desde 2002, Canadá ha vencido en tres y Estados Unidos en dos.

En los Juegos de Pekín 2022, la anterior cita, el triunfo fue para las canadienses por 3 a 2.

Más de los Olímpicos:

Opening Ceremony - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 0
Deportes

Olímpicos de Invierno 2026: Los momentos más impactantes de la inauguración

Estados Unidos causó mejor sensación este lunes en semifinales, con una gran contundencia para resolver por la vía rápida, pero Canadá tiene un arma secreta muy peligrosa, Marie-Philip Poulin, la estrella de este deporte y que ya tiene tres oros olímpicos (2010, 2014, 2022) en su palmarés.

Poulin es además la única persona en el hockey, hombres y mujeres incluidos, en haber marcado al menos un gol en cuatro finales olímpica.

La final olímpica del hockey femenino está programa para el próximo jueves 19 de febrero a las 12:20 horas de la CDMX.

Publicidad

Tags

Juegos Olímpicos Hockey Canadá
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad