Deportes

En las Villas Olímpicas de Milano Cortina 2026 hay escasez... de condones

En pocos días, los deportistas olímpicos terminaron con los más de 10,000 preservativos que se repartían gratuitamente.
sáb 14 febrero 2026 07:00 PM
Ice Hockey - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 9
Los competidores de los Olímpicos de Invierno terminaron con todos los condones que se repartían en las Villas Olímpicas. (Foto: Jared C. Tilton/Getty Images)

En menos de una semana, los deportistas que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina se terminaron 10,000 condones que la organización del evento distribuía gratuitamente en las zonas donde se alojan los atletas.

El Comité Olímpico Internacional confirmó que los atletas participantes en los Juegos, que comenzaron el 6 de febrero, se terminaron los 10.000 preservativos ofrecidos por la organización.

"Son 10,000 para 2,800 atletas. ¡Imagínense!", dijo con una gran sonrisa el portavoz del COI, Mark Adams, en la rueda de prensa diaria.

En la rueda de prensa, Mialitiana Clerc, una esquiadora alpina de 24 años y beneficiaria de una beca del COI, explicó que los preservativos gratuitos ya se habían agotado rápidamente en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno, en Pekín, hace cuatro años.

"No me sorprende tanto porque sé que en los Juegos Olímpicos de Invierno hay mucha gente que usa preservativos porque ya lo vi en Pekín", aseguró y añadió que "había muchas cajas en la entrada de cada edificio donde nos alojábamos y cada día las cajas quedaban vacías".

Que hayan desaparecido los preservativos no es forzosamente sinónimo de que hayan sido utilizados: "Mucha gente los da a amigos de fuera de los Juegos a modo de regalo", apuntó la esquiadora.

Hace ya tiempo que las Villas Olímpicas donde se alojan los deportistas durante los Juegos tienen fama de ser un hervidero de encuentros sexuales entre competidores.

Con información de AFP

