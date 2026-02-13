Elvis, sus abuelos y una despedida: la historia íntima detrás de la rutina olímpica de Donovan Carrillo

En su presentación del Programa libre en los Olímpicos de Invierno, el patinador de 26 años completó, entre otros saltos complejos, dos Triple Axel y un triple Toe Loop perfecto, regalándonos uno de los momentos inolvidables del deporte mexicano.

La historia íntima detrás de su selección musical

Donovan Carrillo explicó que la música de su rutina, con canciones de Elvis Presley, fue una selección profundamente emocional conectada a sus abuelitos, puesto que una de sus abuelas le pedía que patinara al ritmo del cantante de rock & roll. Sin embargo, “hace unos meses falleció uno de mis abuelitos y haber vivido algo así me inspiró para darle todavía más energía”.

Antes de empezar a patinar me digo a mí mismo: disfrútalo, vive este momento, todo lo que sabes hacer lo vas a hacer. Donovan Carrillo

Puntaje oficial de Donovan Carrillo en la final olímpica

Al finalizar, los jueces le dieron un puntaje de 143.50 en el Programa Libre, lo que sumado a los 75.56 del Programa Corto del martes pasado, da un total de 219.06 puntos.

¿Qué lugar obtuvo Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026?

Este resultado no le alcanza a Donovan Carrillo para subir al podio de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, sin embargo sí lo convierten en un atleta histórico para el deporte mexicano, pues es el único competidor de Patinaje artístico que ha asistido a tres olimpiadas y el primero en más de 30 años en poner la bandera de México en la final de esta disciplina.