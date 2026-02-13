Donovan Carrillo lo hizo a su manera en la final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Al ritmo de "My Way" de Elvis Presley, el mexicano logró su mejor rutina en la final olímpica y cerró con un contundente mensaje: “Todavía tenemos mucho Donovan”.
Elvis, sus abuelos y una despedida: la historia íntima detrás de la rutina olímpica de Donovan Carrillo
En su presentación del Programa libre en los Olímpicos de Invierno, el patinador de 26 años completó, entre otros saltos complejos, dos Triple Axel y un triple Toe Loop perfecto, regalándonos uno de los momentos inolvidables del deporte mexicano.
La historia íntima detrás de su selección musical
Donovan Carrillo explicó que la música de su rutina, con canciones de Elvis Presley, fue una selección profundamente emocional conectada a sus abuelitos, puesto que una de sus abuelas le pedía que patinara al ritmo del cantante de rock & roll. Sin embargo, “hace unos meses falleció uno de mis abuelitos y haber vivido algo así me inspiró para darle todavía más energía”.
Antes de empezar a patinar me digo a mí mismo: disfrútalo, vive este momento, todo lo que sabes hacer lo vas a hacer.
Puntaje oficial de Donovan Carrillo en la final olímpica
Al finalizar, los jueces le dieron un puntaje de 143.50 en el Programa Libre, lo que sumado a los 75.56 del Programa Corto del martes pasado, da un total de 219.06 puntos.
¿Qué lugar obtuvo Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026?
Este resultado no le alcanza a Donovan Carrillo para subir al podio de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, sin embargo sí lo convierten en un atleta histórico para el deporte mexicano, pues es el único competidor de Patinaje artístico que ha asistido a tres olimpiadas y el primero en más de 30 años en poner la bandera de México en la final de esta disciplina.
“Todavía tenemos mucho Donovan para el patinaje artístico”
Al finalizar su presentación, en una entrevista con Claro Sports, el patinador tapatío que actualmente reside en Toronto, Canadá, en donde sí existen las instalaciones adecuadas para que continúe practicando a nivel profesional, calificó su experiencia como “algo mágico”.
“Es algo mágico, la verdad esta experiencia, estos Juegos Olímpicos, de inicio a fin he disfrutado mis rutinas”, y explicó que este momento de su vida “es un parteaguas en mi carrera deportiva: han dado resultado los dos años y medio de entrenamiento en Canadá”. El joven tapatío es entrenado por Jonathan Mills y Myke Gillman.
Todavía tenemos mucho Donovan para el Patinaje artístico (...) seria un honor y un privilegio seguir representando a mi país.
Por supuesto, no perdió la oportunidad de señalar algo de suma importancia: la necesidad de apoyo económico para deportistas olímpicos como él.
“Gracias por todo el apoyo, gracias por acompañarme a mí y a toda la Selección mexicana, hemos logrado cosas históricas, pero sí dejarles de tarea: si tienen sueños y metas por las qué luchar, que se las replanteen y no las dejen en el olvido”, dijo como mensaje a los mexicanos que lo han apoyado a lo largo de su carrera.