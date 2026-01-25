Seahawks vs Patriots: ¡tenemos Super Bowl LX!

Seattle, que venció 31-27 a Los Angeles Rams, fue una de las víctimas de los seis anillos que conquistaron los Patriots de Brady entre 2002 y 2019, y seguro ahora querrá la revancha.

Tanto los Seahawks como los Patriots resurgieron este año después de estar fuera de los dos últimos playoffs, y resolverán quién es el campeón de la temporada más imprevisible que se recuerda.

El momento de los Patriots

Este domingo, New England prevaleció en la final de la Conferencia Americana mucho más igualada de lo esperado en la cancha de los Broncos, que dieron la cara hasta el final pese a la baja por lesión de su quarterback titular, Bo Nix.

Una intercepción de Christian González, esquinero de raíces colombianos, sentenció el triunfo visitante a dos minutos del final con el emparrillado completamente cubierto de nieve.

"Luchamos contra los elementos. Me encanta este equipo", se felicitó el joven mariscal de campo de New England, Drake Maye.

Con esta clasificación, los Patriots apuntalan su exitosa reconstrucción iniciada tras la partida de Brady, que ha despegado con la llegada al banco de su exjugador Mike Vrabel esta campaña.

"Estoy muy feliz por mi antiguo compañero Mike Vrabel", dijo Brady, actual comentarista de la cadena Fox. "Fue a New England y nadie estaba muy seguro de cómo les iría después de dos temporadas consecutivas con cuatro victorias y 13 derrotas, y lo convirtieron en una victoria de la Americana en Denver".

"Yo sé lo difícil que es eso", aseguró Brady, considerado mejor jugador de la historia.

Seahawks buscarán la revancha

El triunfo de los Seahawks en la final de la Conferencia Nacional resultó incluso más emocionante y con un marcador más abultado.

Seattle, ganador de un título en 2014, no llegaba al Super Bowl desde su recordada derrota en 2015 ante los Patriots (28-24).

Los Seahawks tuvieron entonces el triunfo en su mano, pero un pase de Russell Wilson a una sola yarda del touchdown fue interceptado por Malcom Butler a segundos del final.

Seattle regresa ahora al máximo escenario de la mano de un quarterback siempre subestimado, Sam Darnold.

Este domingo salió airoso del duelo ante el experimentado Matt Stafford sumando 346 yardas y tres touchdowns de pase.

"Es increíble poder hacer esto con estos chicos, en este vestuario, con este cuerpo técnico. Por eso significa tanto para mí", se felicitó Darnold, de 28 años.

Salvo un breve lapso en el segundo cuarto, los Seahawks estuvieron toda la noche por delante ante su público en el Lumen Field.

Stafford, líder de los Rams en el título en 2022, consiguió que los angelinos no se descolgaran en el marcador pero la defensa local le impidió culminar la remontada.