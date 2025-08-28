¿Vuelve Chestappen? Así reaccionó Max Verstappen al regreso de ‘Checo’ Pérez a la F1

Previo al inicio de actividades después del descanso de verano, el piloto neerlandés se reunió con periodistas y afirmó que ya felicitó al mexicano tras el anuncio de su llegada a Cadillac.

“Rápidamente, cuando vi que salía la noticia, le envié un mensaje”, dijo Verstappen a pocos días de que inicie el Gran Premio de Países Bajos. “Por supuesto, estoy muy contento por él de que haya conseguido un asiento”.

Es un gran tipo y siempre nos hemos llevado muy bien. Estoy contento de verle de nuevo en la parrilla. Max Verstappen

Max Verstappen y Sergio Pérez fueron compañeros entre 2021 y 2024, cuando juntos corrían para Red Bull, hasta que el equipo decidió “dejar ir” al mexicano en diciembre del año pasado.

Sin embargo, esta semana Pérez anunció su regreso a la Fórmula 1 a bordo de la escudería debutante Cadillac.

“Creo que su rendimiento dependerá de lo bueno que sea el coche, pero es una nueva oportunidad y estoy seguro de que está muy ilusionado”, dijo Verstappen sobre su excompañero y amigo.

Previo a su salida de Red Bull, Pérez enfatizó que su monoplaza presentaba distintas fallas, sin embargo el equipo decidió prescindir de él. En su lugar, llegó Liam Lawson, que duró apenas dos carreras, y le sucedió Yuki Tsunoda quien también ha tenido problemas en un equipo en el que Verstappen es el número uno y su coche está afinado a su gusto y necesidades.

(Checo) Ha demostrado muchas cosas grandes incluso antes de llegar a Red Bull, durante la época de Red Bull. Sólo tiene que volver a disfrutar y pasárselo bien. Max Verstappen

Desde la marcha de Pérez, Verstappen ha ganado dos carreras y ha sumado 187 puntos, pero sus compañeros solo han sumado siete, con Tsunoda teniendo como mejores resultados un sexto lugar en el sprint de Miami y un noveno puesto en grandes premios regulares.

Verstappen dijo que Pérez tiene ahora la oportunidad de empezar de cero, "creo que también por su parte, sólo una mitad de la temporada no define lo que puedes hacer, ¿verdad? Creo que él también es relajado con eso. Algunas personas quizás se detienen un poco más en ello", añadió.

