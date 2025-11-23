GP de Las Vegas: con victoria, Verstappen aprieta el campeonato de pilotos de la F1

Por ahora, el británico Lando Norris –quien concluyó en segundo lugar de la carrera– aún es el líder de la clasificación general, con lo que agranda su ventaja sobre su principal perseguidor, el australiano Oscar Piastri, su coequipero de McLaren, quien llegó en cuarto lugar.

El británico, que logró la pole position, se pasó de frenada en la primera curva y permitió que lo adelantaran tanto Verstappen como George Russell, de Mercedes.

Max Verstappen. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

Norris, de 26 años, superó después a su compatriota Russell, quien acabó completando el podio con el tercer lugar, pero no encontró oportunidad de alcanzar a Verstappen.

Mad Max celebró su sexta victoria de la temporada, y 69 de su carrera, con hasta 20.741 segundos de ventaja sobre Norris, que sufrió aparentes problemas en las últimas vueltas y a duras penas conservó la segunda posición.

El británico supera ahora por 30 puntos a Piastri con un máximo de 58 puntos en disputa en los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi.

Verstappen sigue matemáticamente en la lucha por el título, pero con 42 puntos de desventaja respecto a Norris, necesitará un milagro para colocarse una quinta corona consecutiva.

Max Verstappen y su equipo de la escudería Red Bull al ganar el GP de Las Vegas. (Foto: Alex Bierens de Haan/Getty Images)

El tetracampeón mundial descartó públicamente en la prueba pasada, en Brasil, sus posibilidades de coronarse de nuevo en la Gran Carpa.

El argentino Franco Colapinto, al volante de su Alpine, que partió desde el decimoquinto lugar, finalizó en el decimoséptimo puesto y el brasileño Gabriel Bortoleto, de Sauber, en el decimonoveno.

F1: Posiciones del campeonato de pilotos 2025