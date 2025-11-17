Publicidad

Cómo queda el ranking ATP tras el triunfo de Sinner sobre Alcaraz

Jannik Sinner logró vencer a su máximo rival, el español Carlitos Alcaraz. ¿Cambió en algo el ranking de la ATP con este resultado? Te contamos.
lun 17 noviembre 2025 01:00 PM
Carlos Alcaraz aún ostenta el número 1 del ranking de la ATP 2025. Así se ve la clasificación completa. (Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

La final del Masters nos dejó uno de los encuentros de tenis más emocionantes del año y, sin duda, siempre es un placer ver a dos rivales acérrimos mostrando lo mejor de sí mismos en la cancha. Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo, cayó ante Jannik Sinner, el número 2, en el último torneo de la temporada 2025.

Aún con esta derrota, el español de 22 años se mantiene como número 1 en la clasificación de la ATP . Esta es la segunda ocasión en su carrera que termina la temporada en lo alto del ranking. La primera fue en 2022.

Y es que aunque Sinner lo derrotó en la final del Masters, está 550 puntos detrás de Alcaraz pues arrastra una sanción de tres meses de suspensión que cumplió a inicios de 2025 por dar positivo a dopaje.

Aún así, la diferencia entre Sinner y Alcaraz frente al resto de los tenistas del circuito es abismal: entre el italiano y el alemán Alexander Zverev, que ostenta el tercer lugar, es mayor que la que existe entre éste y el número 1,000.

Por su lado, Novak Djokovic, la leyenda viviente del tenis, termina en cuarto puesto.

Cómo termina el ranking de la ATP en 2025

Así terminó la clasificación masculina de la Asociación de Tenistas Profesionales esta temporada:

  1. Carlos Alcaraz (España) - 12,050 puntos
  2. Jannik Sinner (Italia) - 11,500
  3. Alexander Zverev (Alemania) - 5,160
  4. Novak Djokovic (Serbia) - 4,830
  5. Félix Auger-Aliassime (Canadá) - 4,245
  6. Taylor Fritz (EUA) - 4,135
  7. Alex De Minaur (Australia) - 4,135
  8. Lorenzo Musetti (Italia) - 4,040
  9. Ben Shelton (EUA) - 3,970
  10. Jack Draper (Reino Unido) - 2,990
  11. Alexander Bublik (Kazajistán) - 2,870
  12. Casper Ruud (Noruega) - 3,835
  13. Daniil Medvedev (Rusia) - 2,760
  14. Alejandro Davidovich (España) - 2,635
  15. Holger Rune (Dinamarca) - 2,590
  16. Andrey Rublev (Rusia) - 2,520
  17. Jiri Lehecka (República Checa) - 2,325
  18. Karen Khachanov (Rusia) - 2,320
  19. Jakub Mensik (República Checa) - 2,180
  20. Tommy Paul (EUA) - 2,100
