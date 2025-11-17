Cómo queda el ranking ATP tras el triunfo de Sinner sobre Alcaraz

Aún con esta derrota, el español de 22 años se mantiene como número 1 en la clasificación de la ATP . Esta es la segunda ocasión en su carrera que termina la temporada en lo alto del ranking. La primera fue en 2022.

Y es que aunque Sinner lo derrotó en la final del Masters, está 550 puntos detrás de Alcaraz pues arrastra una sanción de tres meses de suspensión que cumplió a inicios de 2025 por dar positivo a dopaje.

Aún así, la diferencia entre Sinner y Alcaraz frente al resto de los tenistas del circuito es abismal: entre el italiano y el alemán Alexander Zverev, que ostenta el tercer lugar, es mayor que la que existe entre éste y el número 1,000.

Por su lado, Novak Djokovic, la leyenda viviente del tenis, termina en cuarto puesto.

Cómo termina el ranking de la ATP en 2025

Así terminó la clasificación masculina de la Asociación de Tenistas Profesionales esta temporada: