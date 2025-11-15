La final de nuestros sueños: Alcaraz vs Sinner por el Masters ATP

La rivalidad entre los dos jóvenes tenistas es bien conocida, por lo que este juego es la final soñada no solo para sus seguidores, sino para ellos mismos, que han dominado la temporada y se han repartido los títulos en 2025. Por ejemplo, los cuatro títulos de Grand Slam están divididos: el Abierto de Australia y Wimbledon con Sinner; Roland Garros y el US Open con Alcaraz; mientras que los últimos ocho títulos de torneos Masters 1000 también están distribuidos entre ambos tenistas.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner e¡se enfrentarán por el último título del año. (Clive Brunskill/Getty Images)

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: cómo llegan a la final del Masters ATP

Las estadísticas de Sinner son francamente impresionantes: el tenista, que jugará su tercera final consecutiva del Masters AGP, tuvo su trigésima victoria consecutiva en pista dura cubierta (su superficie favorita) y lleva la quinta racha más larga de la historia; además no ha perdido un set del Masters ATP desde la final de 2023, cuando Djokovic lo venció.

Este es el tipo de partido que me encanta, me permite ver dónde estoy realmente. Jannik Sinner

En el Masters ATP de Turín, Sinner busca su vigésimo título y el sexto de este año y busca la revancha con su mayor rival, quien le ha ganado cuatro de sus cinco enfrentamientos de 2025, todos en finales.

“Estoy muy contento de terminar mi temporada en una final, después de un año que ha sido increíble para mí”, dijo Sinner a la prensa.

Por su parte, Carlitos Alcaraz podrá aspirar al título de maestro por primera vez y quiere conseguir su noveno título del año y el vigésimo quinto de su carrera a los 22 años.

Al final la temporada es magnífica y la confianza que he tenido es muy buena. Carlitos Alcaraz

“En la fase de grupos tenía el objetivo del número 1 y cuesta lidiar con los nervios… Con ese objetivo logrado, he metido una extra concentración que ha dado sus frutos”, dijo Alcaraz.

