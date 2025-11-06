GP de Brasil: A qué hora y dónde ver en vivo la carrera desde México

Como ya te contábamos, la competencia para definir al campeón del Mundial de Pilotos está bastante justa en los del equipo de color papaya. Recordemos que tras su triunfo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Lando Norris es el actual líder con 357 puntos, sin embargo su coequipero Oscar Piastri es segundo pero solo por punto, con 356.

Sin duda, la carrera en Interlagos será crucial para ambos pilotos, por lo que cada uno deberá demostrar de qué está hecho. Incluso, la próxima cita del automovilismo ya es una de las últimas del calendario; después le siguen Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Horarios del GP de Brasil

Viernes

Práctica 1: a las 08:30 horas tiempo centro de México.

Clasificación sprint: a las 12:30 horas tiempo centro de México.

Sábado

Carrera sprint: a las 08:00 horas tiempo centro de México.

Clasificación: a las 12:00 horas tiempo centro de México.

Domingo

Carrera: a las11:00 horas tiempo centro de México.

Dónde ver en vivo el GP de Brasil

Podrás seguir la actividad en vivo a través de Sky Sports México, así como en F1 TV.

Circuito de Interlagos

Originalmente se llama Autódromo José Carlos Pace, pero se conoce comúnmente como circuito de Interlagos. La primera carrera de Fórmula 1 allí fue en 1973 y, de hecho, la ganó el brasileño Emerson Fittipaldi. Los dos años posteriores también hubo victorias locales con Fittipaldi en 1974 y Carlos Pace en 1975.

La longitud del circuito se compone de 4.309 km y consta de 71 vueltas. El tiempo de vuelta más rápido lo tiene Valtteri Bottas en 2018 con 1:10.540.