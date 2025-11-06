Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

GP de Brasil: A qué hora y dónde ver en vivo la carrera desde México

La cita de Fórmula 1 en Interlagos, una de las últimas de la temporada, tendrá formato sprint. Acá todos los detalles para que no te pierdas la actividad en la pista.
jue 06 noviembre 2025 05:55 AM
GP de Brasil: A qué hora y dónde ver en vivo la carrera desde México
. (Mark Thompson/Getty Images)

Después de una breve pausa y tras la F1ESTA en la CDMX, la Fórmula 1 continúa con la temporada 2025, ahora con el GP de Brasil en Interlagos, donde la reñida lucha por el Campeonato de Pilotos entre los McLaren seguirá. Para ver toda la actividad en vivo desde México te decimos los detalles.

Publicidad

Lee más:

Foto de Lando Norris con casco de McLaren y los brazos levantados en señal de victoria al salir de su monoplaza en el GP de México 2025.
Deportes

Con un Norris inalcanzable, McLaren se lleva el GP de México 2025

Como ya te contábamos, la competencia para definir al campeón del Mundial de Pilotos está bastante justa en los del equipo de color papaya. Recordemos que tras su triunfo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Lando Norris es el actual líder con 357 puntos, sin embargo su coequipero Oscar Piastri es segundo pero solo por punto, con 356.

Sin duda, la carrera en Interlagos será crucial para ambos pilotos, por lo que cada uno deberá demostrar de qué está hecho. Incluso, la próxima cita del automovilismo ya es una de las últimas del calendario; después le siguen Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Lee más:

F1 Grand Prix of Mexico
Deportes

Mundial de la F1: cómo van los pilotos y las escuderías este 2025

Horarios del GP de Brasil

Viernes

Práctica 1: a las 08:30 horas tiempo centro de México.
Clasificación sprint: a las 12:30 horas tiempo centro de México.

Sábado

Carrera sprint: a las 08:00 horas tiempo centro de México.
Clasificación: a las 12:00 horas tiempo centro de México.

Domingo

Carrera: a las11:00 horas tiempo centro de México.

Por si no lo viste:

F1: Lawson, descartado de culpa tras casi atropellar a comisarios en el GP de México
Deportes

F1: Lawson, descartado de culpa tras casi atropellar a comisarios en el GP de México

Dónde ver en vivo el GP de Brasil

Podrás seguir la actividad en vivo a través de Sky Sports México, así como en F1 TV.

Circuito de Interlagos

Originalmente se llama Autódromo José Carlos Pace, pero se conoce comúnmente como circuito de Interlagos. La primera carrera de Fórmula 1 allí fue en 1973 y, de hecho, la ganó el brasileño Emerson Fittipaldi. Los dos años posteriores también hubo victorias locales con Fittipaldi en 1974 y Carlos Pace en 1975.

La longitud del circuito se compone de 4.309 km y consta de 71 vueltas. El tiempo de vuelta más rápido lo tiene Valtteri Bottas en 2018 con 1:10.540.

Publicidad

Tags

Fórmula 1
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad