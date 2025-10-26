Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Con un Norris inalcanzable, McLaren se lleva el GP de México 2025

En una carrera con cuatro bajas y amonestaciones al por mayor, McLaren, Ferrari y Red Bull se llevan el 1, 2, 3.
dom 26 octubre 2025 03:59 PM
Foto de Lando Norris con casco de McLaren y los brazos levantados en señal de victoria al salir de su monoplaza en el GP de México 2025.
Lando Norris fue el claro ganador del GP de México 2025 con una ventaja de más de 32 segundos sobre sus compañeros. (Mark Thompson/Getty Images)

En una carrera llena de amonestaciones y con cuatro bajas en la pista, Lando Norris, de McLaren fue el claro ganador desde un inicio, mientras que Ferrari, Red Bull, Mercedes y HAAS se pelearon el podio del Gran Premio de México durante las casi dos horas que duró la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX.

Publicidad

Norris, que inició en pole position, terminó en primer lugar con una diferencia de más de 30.2 segundos de ventaja sobre los pilotos de Ferrari Charles Leclerc, que terminó en segundo lugar, y Max Verstappen de Red Bull que terminó en tercer puesto. Esa ventaja de tiempo la mantuvo a lo largo de prácticamente las 71 vueltas.

Te recomendamos:

Qué es el rebufo y por qué hace más rápidos a los autos de F1 sin importar la potencia del motor
Tendencias

Qué es el rebufo y por qué hace más rápidos a los autos de F1 sin importar la potencia del motor

Con esto, McLaren, Ferrari y Red Bull quedan en 1, 2, 3 del la Fórmula 1 en México, el único circuito del mundo en el que el podio se ubica justo en medio del estadio.

“¡Vaya carrera! Buena primera vuelta, buena primera curva. Estaba relajado, he salido bien, creo que he salido mejor que los que me rodeaban”, dijo Norris al terminar. “Es mi primera victoria en México, quería ganar para estar aquí en el estadio”.

Oliver Bearman fue cuarto para Haas en el mejor resultado de la carrera del piloto británico, luego de que un coche de seguridad virtual al final acabara con las esperanzas de Piastri de superarlo.

Foto del monoplaza de Norris, de la escudería McLaren, en la primera vuelta del Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX.
Lando Norris terminó con una ventaja de 32 segundos sobre Ferrari y Red Bull, que terminaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

F1: Tabla de posiciones del GP de México

El Gran Premio de México 2025, que ganó el piloto británico Lando Norris, terminó con los siguientes resultados:

Te recomendamos:

Historia y diseño: así es el trofeo artesanal del GP de México 2025
Deportes

Historia y diseño: así es el trofeo artesanal del GP de México 2025

  1. Lando Norris (McLaren-Mercedes) los 305,584 km en 1 hora 37 segundos 58.574
  2. Charles Leclerc (Ferrari) a 30.324
  3. Max Verstappen (Red Bull) 31.049
  4. Oliver Bearman (Haas-Ferrari) 40.955
  5. Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) 42.065
  6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 47.837
  7. George Russell (Mercedes) 50.287
  8. Lewis Hamilton (Ferrari) 56.446
  9. Estéban Ocon (Haas-Ferrari) 1:15.464
  10. Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) 1:16.863
  11. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1:19.048
  12. Alexander Albon (Williams-Mercedes) a 1 vuelta
  13. Isack Hadjar (Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta
  14. Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) a 1 vuelta
  15. Pierre Gasly (Alpine-Renault) a 1 vuelta
  16. Franco Colapinto (Alpine-Renault) a 1 vuelta
  17. Carlos Sainz Jr (Williams-Mercedes) a 3 vueltas
F1 Grand Prix of Mexico
Lando Norris de McLaren; Charles Leclerc de Ferrari; y Max Verstappen de Oracle Red Bull Racing, ganaron el 1, 2, 3 del GP de México 2025. (Foto: Manuel Velasquez/Getty Images)

¿Cómo va el Mundial de Pilotos 2025 de la F1?

Lo que hace unas semanas parecía imposible, ahora parece que puede suceder: a tan solo 36 puntos de distancia, Max Verstappen acorta la ventaja frente a Norris y Piastri y podría aspirar a ganar el Mundial de Pilotos 2025. Así va la tabla:

Lee:

Foto de Pedro y Ricardo Rodríguez, pilotos mexicanos.
Vida

¿Quiénes eran los Hermanos Rodríguez? Esta es la historia de los pilotos

  1. Lando Norris - 357 puntos
  2. Oscar Piastri - 356
  3. Max Verstappen - 321
  4. George Russell - 258
  5. Charles Leclerc - 210
  6. Lewis Hamilton - 146
  7. Andrea Kimi Antonelli - 97
  8. Alexander Albon - 73
  9. Nico Hülkenberg - 41
  10. Isack Hadjar - 39
  11. Carlos Sainz Jr - 38
  12. Fernando Alonso - 37
  13. Oliver Bearman - 32
  14. Lance Stroll - 32
  15. Liam Lawson - 30
  16. Estéban Ocon - 30
  17. Yuki Tsunoda - 28
  18. Pierre Gasly - 20
  19. Gabriel Bortoleto - 19
  20. Franco Colapinto - 0
  21. Jack Doohan - 0

¿Qué significa ‘Interval’ en F1?

Algunas de las señalizaciones en la tabla de posiciones que se muestra durante las carreras puede generar algunas dudas. Una de las más comunes es sobre el significado de ‘Interval’ en la F1, que es una medida que sirve para mostrar las diferencias en los tiempos de vuelta o las distancias de ventaja o desventaja entre los autos. Estos intervalos se miden en tiempo y, generalmente, son en segundos o milisegundos.

Lee:

Foto de Max Verstappen usando bandas de resistencia para fortalecer el cuello.
Deportes

5 datos sorprendentes sobre cómo entrenan los pilotos de F1

El intervalo se mide gracias a dispositivos instalados dentro de los monoplazas llamados transpondedores, unos aparatos que reciben una señal y la retransmiten automáticamente en otra frecuencia, estos aparatos miden la distancia entre los coches y emiten una señal a los receptores que determinan el tiempo entre uno monoplaza y otro.

Publicidad

Tags

Fórmula 1 Gran Premio de México 2025
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad