Con un Norris inalcanzable, McLaren se lleva el GP de México 2025

Norris, que inició en pole position, terminó en primer lugar con una diferencia de más de 30.2 segundos de ventaja sobre los pilotos de Ferrari Charles Leclerc, que terminó en segundo lugar, y Max Verstappen de Red Bull que terminó en tercer puesto. Esa ventaja de tiempo la mantuvo a lo largo de prácticamente las 71 vueltas.

Con esto, McLaren, Ferrari y Red Bull quedan en 1, 2, 3 del la Fórmula 1 en México, el único circuito del mundo en el que el podio se ubica justo en medio del estadio.

“¡Vaya carrera! Buena primera vuelta, buena primera curva. Estaba relajado, he salido bien, creo que he salido mejor que los que me rodeaban”, dijo Norris al terminar. “Es mi primera victoria en México, quería ganar para estar aquí en el estadio”.

Oliver Bearman fue cuarto para Haas en el mejor resultado de la carrera del piloto británico, luego de que un coche de seguridad virtual al final acabara con las esperanzas de Piastri de superarlo.

Lando Norris terminó con una ventaja de 32 segundos sobre Ferrari y Red Bull, que terminaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

F1: Tabla de posiciones del GP de México

El Gran Premio de México 2025, que ganó el piloto británico Lando Norris, terminó con los siguientes resultados:

Lando Norris (McLaren-Mercedes) los 305,584 km en 1 hora 37 segundos 58.574 Charles Leclerc (Ferrari) a 30.324 Max Verstappen (Red Bull) 31.049 Oliver Bearman (Haas-Ferrari) 40.955 Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) 42.065 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 47.837 George Russell (Mercedes) 50.287 Lewis Hamilton (Ferrari) 56.446 Estéban Ocon (Haas-Ferrari) 1:15.464 Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) 1:16.863 Yuki Tsunoda (Red Bull) 1:19.048 Alexander Albon (Williams-Mercedes) a 1 vuelta Isack Hadjar (Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) a 1 vuelta Pierre Gasly (Alpine-Renault) a 1 vuelta Franco Colapinto (Alpine-Renault) a 1 vuelta Carlos Sainz Jr (Williams-Mercedes) a 3 vueltas

Lando Norris de McLaren; Charles Leclerc de Ferrari; y Max Verstappen de Oracle Red Bull Racing, ganaron el 1, 2, 3 del GP de México 2025. (Foto: Manuel Velasquez/Getty Images)

¿Cómo va el Mundial de Pilotos 2025 de la F1?

Lo que hace unas semanas parecía imposible, ahora parece que puede suceder: a tan solo 36 puntos de distancia, Max Verstappen acorta la ventaja frente a Norris y Piastri y podría aspirar a ganar el Mundial de Pilotos 2025. Así va la tabla:

Lando Norris - 357 puntos Oscar Piastri - 356 Max Verstappen - 321 George Russell - 258 Charles Leclerc - 210 Lewis Hamilton - 146 Andrea Kimi Antonelli - 97 Alexander Albon - 73 Nico Hülkenberg - 41 Isack Hadjar - 39 Carlos Sainz Jr - 38 Fernando Alonso - 37 Oliver Bearman - 32 Lance Stroll - 32 Liam Lawson - 30 Estéban Ocon - 30 Yuki Tsunoda - 28 Pierre Gasly - 20 Gabriel Bortoleto - 19 Franco Colapinto - 0 Jack Doohan - 0

¿Qué significa ‘Interval’ en F1?

Algunas de las señalizaciones en la tabla de posiciones que se muestra durante las carreras puede generar algunas dudas. Una de las más comunes es sobre el significado de ‘Interval’ en la F1, que es una medida que sirve para mostrar las diferencias en los tiempos de vuelta o las distancias de ventaja o desventaja entre los autos. Estos intervalos se miden en tiempo y, generalmente, son en segundos o milisegundos.

El intervalo se mide gracias a dispositivos instalados dentro de los monoplazas llamados transpondedores, unos aparatos que reciben una señal y la retransmiten automáticamente en otra frecuencia, estos aparatos miden la distancia entre los coches y emiten una señal a los receptores que determinan el tiempo entre uno monoplaza y otro.