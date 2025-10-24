Publicidad

‘Mad Max’ revive: Verstappen domina las pruebas rápidas del GP de México

Durante el primer día de actividades del Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Leclerc y Verstappen dominaron las rondas de prácticas libres.
vie 24 octubre 2025 07:53 PM
max verstappen
Max Verstappen dominó la primera jornada de prácticas libres. (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Todo indica que Mad Max está de regreso y buscará reclamar su trono como uno de los máximos ganadores del Gran Premio de México. El piloto neerlandés Max Verstappen dominó la segunda sesión de prácticas libres en el primer día de actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Verstappen, tetracampeón mundial y cinco veces ganador del circuito de la Ciudad de México, registró su mejor vuelta en 1 minuto, 17 segundos y 392 milésimas. Mientras que Leclerc, que en la segunda ronda quedó en segundo puesto, terminó en 1:17.545.

De hecho, en la primera práctica libre a mediodía, el piloto de Ferrari fue el más rápido, con un tiempo de 1:18:380.

El circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez es de 4,304 km de longitud.

El joven Kimi Antonelli, de 18 años que corre con Mercedes, también fue de los que mejores resultados obtuvieron en la primera jornada del GP de México.

F1 Grand Prix of Mexico - Practice
Leclerc tuvo una buena jornada en el primer día de actividades del GP de México. (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Como estaba ya anunciado, Verstappen no participó en la primera práctica para que el novato Arvid Lindblad corriera su monoplaza, como lo marca el reglamento de la FIA; lo mismo sucedió en McLaren, cuando Lando Norris cedió su monoplaza al mexicano Patricio O’Ward, quien terminó en decimotercero.

Mientras que por Ferrari, la primera ronda no la corrió Lewis Hamilton a bordo de su Ferrari, en su lugar el novato italiano Antonio Fuoco se midió ante los grandes.

La tercera sesión de prácticas libres se realizará el sábado 25 de octubre a las 11:30 horas de CDMX.

