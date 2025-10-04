Russell se lleva la pole en el GP de Singapur: así quedó la parrilla de salida

A pesar de que el viernes se estrelló en los entrenamientos, durante la clasificación lo hizo de forma brillante en el Circuito de Marina Bay y su mejor tiempo fue de 1 minuto y 29.158 segundos.

"Es increíble estar en la pole position. Ayer fue un día muy complicado por muchas razones, pero es bueno volver y conseguir un buen resultado hoy. Por supuesto, mañana nos espera una carrera larga y sudorosa", dijo el piloto británico al terminar la ronda de clasificación.

Por su parte, Verstappen se quedó a solo 0.182 segundos, pero descontento por un bloqueo del McLaren de Lando Norris y por cometer un error en su última vuelta rápida. "Eso es lo que pasa cuando hay un auto delante de ti, que sale dos segundos antes", dijo.

El líder del campeonato Oscar Piastri, de McLaren, que aventaja a Verstappen con 69 puntos en la clasificación de pilotos, fue el tercero más rápido.

"Obviamente, hubiera querido más, pero no creo que tuviéramos cuatro décimas para conseguir la pole", dijo el australiano. "Ha sido una sesión bastante limpia, así que es todo lo que puedo pedir", agregó.

El español Fernando Alonso saldrá en la quinta línea en el GP de Singapur. (Foto: Lilian Suwanrumpha | AFP)

Así quedó la parrilla de salida del GP de Singapur:

Después de la sesión clasificatoria disputada este sábado en el circuito de Marina Bay, esta es el orden de salida de la parrilla:

1a. LÍNEA:

- George Russell (GBR/Mercedes)

- Max Verstappen (NED/Red Bull)

2a. LÍNEA:

- Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

- Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

3a. LÍNEA:

- Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

- Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

4a. LÍNEA:

- Charles Leclerc (MON/Ferrari)

- Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

5a. LÍNEA:

- Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

6a. LÍNEA:

- Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)

- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

7a. LÍNEA:

- Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

- Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

8a. LÍNEA:

- Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

- Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

9a. LÍNEA:

- Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

- Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) y Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) fueron descalificados de la sesión de clasificación, por lo que arrancarán últimos en la parrilla de salida del GP de Singapur.

Con información de Reuters y AFP