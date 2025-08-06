Mujeres haciendo historia: Jen Powel es la primera umpire de las Grandes Ligas

Aunque desde 2016 ha trabajado activamente en las ligas menores, es este 2025 que será parte del equipo arbitral en la serie de tres partidos entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta, que se disputará en Georgia este fin de semana, con lo que Pawol se convierte en la primera mujer umpire en la historia.

Además de las ligas menores, la árbitra ya había participado en juegos de pretemporada en 2024 y 2025 y, ahora sí, estará en la temporada regular.

La Liga Nacional de Beisbol anunció que Jen Pawol trabajará las bases durante la doble cartelera del sábado en el Truist Park de Atlanta y se encargará del plato el domingo.

Jen Pawol. (Foto: Rich Storry/Getty Images)

Jen Pawol, la primera umpire mujer de la MLB

Tiene 48 años y es originaria de Nueva Jersey y, a lo largo de 20 años, Powel se ha dedicado a prepararse constantemente como árbitra en el beisbol profesional.

En una entrevista para The Athletic , Powel relató que recuerda que durante toda su infancia el beisbol siempre sonaba en la televisión, pero un hecho marcó aún más su destino: su madre Victoria murió cuando era una niña y fue criada por su papá, Jim Pawol, “nos hicimos súper cercanos y aún lo somos”, dijo sobre cómo el fallecimiento de su mamá transformó la relación con su padre.

Durante sus años en la preparatoria, fue atleta y jugaba tanto futbol como softbol, deporte que le valió una beca para estudiar en la Universidad Hofstra. Fue en ese periodo que comenzó a arbitrar en juegos de softbol para ganar un poco de dinero extra.

Jen Pawol marca un strike durante un juego de la pretemporada 2024 entre los Phillies y los Marlins. (Foto: Rich Storry/Getty Images)

En 2001 jugó en la Selección Nacional de Beisbol Femenil de Estados Unidos y su equipo ganó el partido inaugural del World Series femenil.

Para 2016, Pawol hizo su debut como umpire profesional en un juego de las ligas menores en Dunedin, Florida. En esta categoría fue la primera mujer en más de 10 años que arbitró un juego.​​

Ahora, con este paso al gran diamante, Jen Pawol abre camino a más mujeres en el beisbol, un deporte que había permanecido hermético ante la incursión femenina.

La MLB es la última liga deportiva en integrar mujeres al equipo arbitral. (Foto: Brandon Sloter/Getty Images)

Con información de AFP