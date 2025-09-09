Carlos Alcaraz, 1º del mundo y flamante campeón del US Open el domingo, se perderá por "fatiga muscular y mental" el duelo de Copa Davis ante Dinamarca, este fin de semana en Marbella (sur de España), anunció este lunes la Federación española de Tenis.
Por fatiga muscular y mental, Alcaraz no estará en la Copa Davis
Según la RFET, Alcaraz, quien recuperó el número 1 mundial, presenta fatiga muscular y mental tras derrotar el domingo al italiano Jannik Sinner en la final de Nueva York.
Lo derrotó por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y desbancó además a Sinner del número uno mundial, que el italiano ostentaba desde junio de 2024.
Alejandro Davidovich (20º ATP) tampoco estará debido a "cansancio" en el grupo capitaneado por David Ferrer para enfrentarse a los daneses en Marbella, sobre tierra batida los días 13 y 14 de septiembre, en busca de la clasificación a la Final 8 de la Davis.
Jaume Munar (37º), Roberto Carballés (109º), Pablo Carreño (123º), Pedro Martínez (67), y el campeón de dobles del US Open Marcell Granollers -junto con el argentino Horacio Zeballos- conformarán el equipo español.
Con información de AFP