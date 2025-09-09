Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Por fatiga muscular y mental, Alcaraz no estará en la Copa Davis

La estrella del tenis y actual campeón mundial se perderá la Copa Davis este fin de semana.
mar 09 septiembre 2025 12:24 PM
Por fatiga muscular y mental, Alcaraz no estará en la Copa Davis
Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz, 1º del mundo y flamante campeón del US Open el domingo, se perderá por "fatiga muscular y mental" el duelo de Copa Davis ante Dinamarca, este fin de semana en Marbella (sur de España), anunció este lunes la Federación española de Tenis.

Publicidad

Según la RFET, Alcaraz, quien recuperó el número 1 mundial, presenta fatiga muscular y mental tras derrotar el domingo al italiano Jannik Sinner en la final de Nueva York.

Lo derrotó por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y desbancó además a Sinner del número uno mundial, que el italiano ostentaba desde junio de 2024.

Te puede interesar:

final-us-open.jpg
Deportes

“Te veo más que a mi familia”, bromea Alcaraz tras vencer a Sinner en el US Open

Alejandro Davidovich (20º ATP) tampoco estará debido a "cansancio" en el grupo capitaneado por David Ferrer para enfrentarse a los daneses en Marbella, sobre tierra batida los días 13 y 14 de septiembre, en busca de la clasificación a la Final 8 de la Davis.

Jaume Munar (37º), Roberto Carballés (109º), Pablo Carreño (123º), Pedro Martínez (67), y el campeón de dobles del US Open Marcell Granollers -junto con el argentino Horacio Zeballos- conformarán el equipo español.

Con información de AFP

Publicidad

Tags

Copa Davis
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad