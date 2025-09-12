Publicidad

Todo por el todo: Qué se juega ‘Canelo’ Álvarez en la pelea vs Terence Crawford

Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentará a su mayor contrincante en años, el estadounidense Terence Crawford. Estos son sus números.
vie 12 septiembre 2025 06:33 PM
Canelo Álvarez es el campeón indiscutible del peso supermediano y este sábado 13 de septiembre se enfrenta a Terence Crawford.

Este sábado, Saúl El Canelo Álvarez se juega sus títulos frente al boxeador estadounidense Terence Crawford, en una de las peleas más desafiantes que el mexicano ha enfrentado en años y que tendrá una profunda repercusión en el legado de cada uno de los gigantes del box.

La pelea, que se realizará en el Allegiant Stadium de Las Vegas este sábado 13 de septiembre a las 21:00 horas de CDMX, es uno de los eventos deportivos más impresionantes que el recinto ha presenciado pues por primera vez se convertirá en un ring y se transmitirá por Netflix en vivo.

Qué se juega el ‘Canelo’ Álvarez en la pelea vs Terence Crawford

Es bien sabido que Saúl Álvarez es una máquina de hacer dinero y en esta ocasión pone en juego los cuatro cinturones que lo acreditan como el rey del peso supermediano (72.1 kg), mientras que Crawford ostentó todos los títulos de superligero y welter.

“Voy a poner todo lo que tengo en esta pelea”, dijo el pugilista mexicano durante la ceremonia de pesaje en Las Vegas. “No sé si va a ser la última pelea grande que voy a tener, porque no sabemos qué nos depara el destino. Hay que disfrutar de esta que tenemos, que es una pelea única en la vida”.

canelo alvarez vs terence crawford
Canelo Álvarez y Terence Crawford cara a cara en la ceremonia de pesaje.

Hasta la fecha, el Canelo tiene 63 victorias –39 de esas por nocaut–, dos empates y dos derrotas (la primera en 2013 frente a Floyd Mayweather Jr. y la otra en 2022 contra Dmitry Bviol ), aunque hasta la fecha no ha ganado por nocaut desde 2021, cuando derrotó a Caleb Plant.

Por su parte, Crawford está invicto en sus 41 peleas –31 por noctaut– y ahora busca ascender dos categorías enfrentándose al mexicano, en la pelea en la que Álvarez tiene garantizados 100 millones de dólares, según reportes.

“No estoy preocupado por nada, hemos hecho el trabajo”, dijo el estadounidense sobre enfrentarse al grande del boxeo internacional. “Así es como se hacen las leyendas: asumiendo riesgos como estoy haciendo ahora”, concluyó.

