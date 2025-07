Tras ganar cuatro títulos consecutivos (2021, 2022, 2023 y 2024), Verstappen está consciente que conforme avanza la actual temporada, el quinto trofeo se aleja de sus manos y, lo más probable, es que no llegue.

Durante la rueda de prensa al término del Gran Premio de Austria, el piloto habló al respecto y aclaró que el resultado del fin de semana lo aleja de alcanzar al líder actual, Oscar Piastri, de McLaren.

“Sí (creo que terminaron las posibilidades del título). No creo que aún estén ahí, pero espero que podamos volver en la próxima carrera y tener un fin de semana positivo y luego seguiremos adelante”, dijo Max Verstappen al término del GP de Austria, carrera de la que salió casi al inicio por el choque que Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, provocó en la primera vuelta.

Al respecto del accidente, el piloto afirmó que no se siente molesto con Antonelli, “fue una pena (el choque), también por los aficionados, pero eso puede pasar en una carrera”, dijo Verstappen a la prensa. “Claro que Antonelli se disculpó, pero no importa, me cae bien y errores como ese pueden pasar en la competencia”.

Por ahora, y como él mismo lo dijo, se concentrará en la carrera de Silverstone, del GP de Gran Bretaña, que se competirá del 4 al 6 de julio.