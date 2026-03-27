Cuida a tu mejor aliado: 4 cambios en tu estilo de vida para un cerebro más sano

Cuidar de nuestro cerebro ayudará a prevenir padecimientos neurodegenerativos. Según investigaciones, el envejecimiento cerebral prematuro comenzó a ganar terreno en los jóvenes por diversas causas, entre ellas el estrés.

Una alimentación deficiente, la falta de descanso, la poca estimulación cognitiva y el descuido del bienestar cerebral podrían llevar a consecuencias irreversibles, señala Hugo Palafox, vicepresidente de asuntos científicos de Inmunotec, compañía especializada en salud y bienestar a través de la investigación científica y el desarrollo de diversos suplementos alimenticios.

Por ello es fundamental tomar medidas proactivas para mantener la salud de nuestro cerebro. Al adoptar hábitos saludables contribuiremos a prevenir padecimientos neurodegenerativos y a reducir los efectos relacionados al envejecimiento natural.

Hábitos para tener un cerebro sano

Prueba la dieta MIND

La dieta MIND (Intervención Mediterránea-DASH para el Retraso Neurodegenerativo) está diseñada para cuidar la salud de nuestro cerebro y las funciones cognitivas, reduciendo el padecimiento de demencia. Está basada en la evidencia de que una alimentación saludable y diversa puede mejorar la memoria, concentración y prevenir demencia.

Este tipo de dieta se enfoca en el consumo de legumbres, grasas saludables, proteína magra como aves de corral y pescado, así como verdura de hoja verde y frutos rojos gracias a sus propiedades antioxidantes. Limita las carnes rojas, procesadas, quesos, frituras y dulces.

Consume precursores de glutatión

El glutatión es un antioxidante poderoso que protege las células cerebrales del daño oxidativo y reduce la inflamación. Su consumo a través de suplementos puede ser una gran opción para prevenir daños microscópicos en el cerebro, mejorar la función cognitiva y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Practica mindfulness

Es una actividad basada en llevar la atención al momento presente de manera intencional para obtener una mayor conciencia y comprensión de nuestros pensamientos, emociones y sensaciones corporales.

Además de ser una herramienta efectiva para reducir el estrés, mejora la salud cerebral al aumentar la materia gris en áreas clave relacionadas con la memoria, regulación de emociones y toma de decisiones.

Estimula tu mente

Realizar actividades como dar paseos, leer nuevos libros, aprender un nuevo idioma o tocar un instrumento musical son algunas formas de estimular tu cerebro y mantenerlo despierto. De hecho, socializar o dedicar tiempo a un pasatiempo también ayudan a mejorar la memoria y el estado de ánimo y a su vez fomentan un aprendizaje constante.

Cuidar nuestro cerebro es clave para la salud física, emocional y mental. Una alimentación balanceada, la práctica regular de ejercicio y el uso de suplementos adecuados son una manera de mantener la salud cerebral en óptimas condiciones y prevenir enfermedades como el Alzheimer y Parkinson.