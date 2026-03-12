Opinión | Creí que sería poeta

Estaba en el paso del primero al segundo año del bachillerato y la cascada de hormonas de la adolescencia reventaba mi vida. Y sobre eso escribí en aquel poema que había mandado por correo postal (y con esto, desocupado y atento lector, habrá ya de calcular mi edad a esta altura) a la dirección que especificaba la convocatoria.

Pero aquel no fue un acto fortuito. No. A los seis o siete años, yo solito y con dinero que me había dado mi madre, compré en la librería Arawi mi primer libro: una portada con un fondo amarillo y la fotografía de una cabeza de ajos. No sé si fue la estética del ajo, o fue el amarillo lujoso, o el tamaño pequeño –manejable para mis manos–, pero algo me llevó a comprar ese libro que, sin duda, hoy no sería catalogado como literatura infantil.

Era una edición de Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Sin conocer aún nada del amor, memoricé desde muy niño aquellos versos que, después sabría, son inmortales en la poesía latinoamericana: “Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: la noche está estrellada, y tiritan, azules, los astros, a lo lejos’”. Durante toda mi infancia y adolescencia fui un devorador de libros. Así que, cuando llegó la hora –y en contra de mis padres, porque siempre he sido voluntarioso–, decidí estudiar Letras Hispánicas con el propósito de ser escritor.

Cuando tuve la segunda clase del primer día en la universidad, entró en el aula Roberto Gómez, quien con los años se convertiría en un mentor y amigo entrañable, y nos dijo más o menos esto: “Si ustedes creen que aquí van a aprender a ser escritores, se equivocaron de carrera; aquí se viene a estudiar literatura, no a ser escritor”. Decidí quedarme porque no tenía otra opción y había que gestionar la frustración. Además, tenía ese recurso que hoy echo tanto de menos: tiempo. Varias veces en mi vida pensé que habría sido mejor estudiar Química (porque, dígase la verdad, yo ahí era destacadísimo). Hoy pienso que estudiar letras fue una decisión perfecta.