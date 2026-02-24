Usar tu celular antes de dormir afecta tu sueño: estos hábitos (de expertos) pueden ayudarte

¿Por qué el uso de dispositivos dificulta dormir?

La luz de las pantallas de los dispositivos electrónicos altera el ritmo biológico y por ende prolonga el tiempo que tardamos en dormir y reduce la profundidad del descanso, explica la Sleep Foundation .

El cuerpo humano sigue un ciclo natural de 24 horas llamado ritmo circadiano, que nos ayuda a regular los horarios y decidir cuándo debemos estar despiertos y cuándo es necesario el descanso y el sueño. Cuando sale el sol por la mañana, el cuerpo produce cortisol —hormona que nos ayuda a sentirnos despiertos y alertas—.

Por el contrario y como ya te contábamos más arriba, el cuerpo libre la melatonina al caer la noche. El problema es que el tipo de luz que emiten lo dispositivos (llamada luz azul), engaña al cerebro y le hace creer que aún es de día y suprime la producción de melatonina.

No solo retrasa la hora de irnos a dormir, también disminuye el tiempo que debemos pasar en las etapas del descanso como el sueño REM, crucial para restaurar el cuerpo y la mente. Así que si despiertas con sensación de cansancio, no es por arte de magia.

Además de la luz azul, el contenido estimulante que consumimos en los dispositivos como el intercambio de mensajes, redes sociales o juegos, también activa nuestro cerebro justo a la hora que debería bajar la guardia.