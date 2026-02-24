Publicidad

Vida

Usar tu celular antes de dormir afecta tu sueño: estos hábitos (de expertos) pueden ayudarte

El uso de dispositivos electrónicos por la noche retrasa el descanso y afectan la calidad del sueño, pero hay estrategias para reducir su impacto respaldas por la ciencia. Acá algunas recomendaciones.
mar 24 febrero 2026 05:55 AM
. (gorodenkoff/Getty Images)

No vamos a mentir: en plena era digital todos (o casi todos) caemos en la tentación de utilizar el smartphone o tableta antes de dormir para scrollear en nuestras redes sociales favoritas por tiempos prolongados. Sin embargo, el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir afecta la calidad del sueño mucho más de lo que crees.

Diversos estudios han demostrado que estos dispositivos pueden interferir con el sueño al suprimir la producción de melatonina —hormona natural que se libera al caer la noche y que nos ayuda a caer en modo reposo y prepararnos para dormir—.

¿Por qué el uso de dispositivos dificulta dormir?

La luz de las pantallas de los dispositivos electrónicos altera el ritmo biológico y por ende prolonga el tiempo que tardamos en dormir y reduce la profundidad del descanso, explica la Sleep Foundation .

El cuerpo humano sigue un ciclo natural de 24 horas llamado ritmo circadiano, que nos ayuda a regular los horarios y decidir cuándo debemos estar despiertos y cuándo es necesario el descanso y el sueño. Cuando sale el sol por la mañana, el cuerpo produce cortisol —hormona que nos ayuda a sentirnos despiertos y alertas—.

Por el contrario y como ya te contábamos más arriba, el cuerpo libre la melatonina al caer la noche. El problema es que el tipo de luz que emiten lo dispositivos (llamada luz azul), engaña al cerebro y le hace creer que aún es de día y suprime la producción de melatonina.

No solo retrasa la hora de irnos a dormir, también disminuye el tiempo que debemos pasar en las etapas del descanso como el sueño REM, crucial para restaurar el cuerpo y la mente. Así que si despiertas con sensación de cansancio, no es por arte de magia.

Además de la luz azul, el contenido estimulante que consumimos en los dispositivos como el intercambio de mensajes, redes sociales o juegos, también activa nuestro cerebro justo a la hora que debería bajar la guardia.

Los mejores tips de expertos para usar dispositivos por la noche sin afectar tu descanso

Por supuesto la mejor opción es no utilizar los dispositivos que emiten luz azul antes de dormir, pero seamos honestos: esto es casi imposible, no solo para quienes los utilizan por ocio, sino por deberes como tareas o trabajo.

Por esta razón, expertos de la Sleep Foundation recomiendan seguir algunos consejos que pueden ayudar a dormir mejor sin sacrificar el descanso de cada etapa del sueño.

-Disminuye el uso de dispositivos electrónicos. Aunque es una recomendación para reducir su uso durante todo el día, intenta alejarte de la pantalla al menos una hora antes de dormir. De esta manera, tu cerebro comenzará a producir melatonina de forma natural.

-Establecer una rutina relajante para dormir. Establecer una hora regular para ir a dormir es esencial para un sueño saludable, además de actividades relajantes sin dispositivos electrónicos, por ejemplo la meditación o tomar bebidas calientes.

-Mantén luces tenues en tu habitación. Reducir la intensidad de la luz antes de dormir ayudará a la producción de melatonina y a no alterar tus ritmos circadianos.

-Uso de gafas que bloqueen luz azul. Estudios sugieren que el uso de este tipo de gafas ayudan a proteger los ojos de las emisiones de la luz azul y favorece la somnolencia.

