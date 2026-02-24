Entre escándalos, robos y fugas de agua, renuncia la presidenta del Louvre

La presión en contra de Des Cars aumentó a medida que avanzaba la investigación parlamentaria y judicial, además de las polémicas del sistema de fraude en boletos de entrada , una fuga de agua que dañó obras centenarias y huelgas del personal.

Macron aseguró que la renuncia de Laurence des Cars es un "acto de responsabilidad en un momento en que el museo más grande del mundo necesita calma y un nuevo impulso fuerte". Su salida permitirá relanzar "grandes proyectos de seguridad" y de "modernización", así como el proyecto "Louvre-Nuevo Renacimiento".

"Estoy serena y orgullosa del trabajo realizado, pero mantener el rumbo no basta, también hay que poder avanzar y ya no se dan las condiciones para avanzar", aseguró Des Cars, de 55 años y quien enero del año pasado ya había alertado a la ministra de Cultura sobre el estado del museo.

Rachida Dati, ministra de Cultura de Francia (izquierda) y Laurence des Cars, ex presidenta del Museo del Louvre (derecha). (FOTO: DIMITAR DILKOFF/AFP)

Recuperar el control

El anuncio de la renuncia sucedió un día antes de su comparecencia en una comisión de investigación parlamentaria sobre la seguridad en los museos, que finalmente fue anulada. "Las numerosas deficiencias en la gestión del establecimiento exigen una firme recuperación del control del mismo", dijo diputado Alexandre Portier.

El sucesor de Des Cars, cuya identidad aún se desconoce, deberá lanzar el plan "Louvre-Nuevo Renacimiento", que prevé la creación de una nueva entrada para 2031, al considerarse "obsoleta" la pirámide inaugurada en 1988.

El arquitecto Ieoh Ming Pei la concibió para acoger 4 millones de visitantes anuales, pero para 2024, estos fueron 9 millones (80% extranjeros); ahora el objetivo es atraer a 12 millones cuando las obras se lleven a cabo.

Otros de los grandes cambios anunciados es la creación de un nuevo "espacio particular" para La Gioconda, independientemente del resto del museo y con boleto de acceso propio. Esta obra maestra de Leonardo da Vinci también fue robada en 1911 y recuperada meses más tarde.