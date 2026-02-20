Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Vida

146 años después, la Sagrada Familia alcanza su máxima altura: 172.5 metros

El templo, que comenzó su construcción en 1882 y fue creada por Antoni Gaudí, es a partir de hoy la iglesia más alta del mundo.
vie 20 febrero 2026 12:49 PM
Torre central de la Sagrada Familia con cruz instalada alcanzando 172.5 metros de altura en Barcelona.
La Sagrada Familia alcanza los 172.5 metros tras la instalación de la cruz en su torre central. (Foto: Lluis Gene | AFP )

Han pasado 146 años desde que la construcción de la Sagrada Familia de Barcelona comenzó y hoy alcanzó su cima, al completarse la instalación de la cruz en su torre central que mide 172.5 metros, convirtiéndose en el templo más alto del mundo.

Publicidad

Con una enorme grúa, se instaló la última pieza de la cruz blanca que mide 17 metros de alto y 13.5 metros de ancho. Esto completa la torre de Jesucristo, que es la más alta de las 18 que Antoni Gaudi diseñó hace más de un siglo.

Hoy era un día que estábamos esperando con expectación. Ha ido todo muy bien.
Jordi Faulí, arquitecto director de la Sagrada Familia

El legado de Antoni Gaudí y el diseño original

Ahora, con 172.5 metros de altura, la basílica se convierte en el edificio más alto de Barcelona y queda solo poco por debajo de la montaña de Montjuic, que mide 177 metros de altura, siguiendo el diseño original del arquitecto catalán, quien no quería sobrepasar lo que consideraba “la obra de Dios”.

SPAIN-RELIGION-ARCHITECTURE-MONUMENT
La cruz blanca de 17 metros completa la torre central diseñada por Gaudí. (Foto: Lluis Gene | AFP)

Alrededor de la torre todavía están los andamios que se irán retirando poco a poco antes del 10 de junio, fecha en la que se realizará la bendición de la torre, coincidiendo con los 100 años de la muerte de Gaudí, quien falleció tras ser atropellado por un tranvía.

Para la ceremonia se espera que el papa León XIV esté presente, sin embargo aún no ha confirmado su asistencia.

Publicidad

¿Qué falta para terminar la Sagrada Familia?

El templo le quitó el récord de Ulm, en Alemania, como la iglesia más alta del mundo, y la colocación de la cruz es uno de los mayores pasos en la creación del monumento, cuya construcción inició en 1882 y que ha tenido numerosos altibajos.

Imagen de la Sagrada Familia en 1940:

Foto de la sagrada familia en 1949
Foto de la catedral de la Sagrada Familia en 1940, diseñada por el arquitecto catalán Antoni Gaudí y cuya construcción inició en 1882. (Foto: Hulton Archive/Getty Images)

Se esperaba que toda la obra estuviera terminada en 2026, sin embargo la pandemia de covid obligó a detener la construcción, y por ahora la junta constructora, que es una fundación privada, no ha fijado públicamente una fecha definitiva de finalización .

“Se habla de un deseo, que es acabar en unos 10 años, pero no es ningún compromiso porque pueden pasar muchas cosas”, dijo el arquitecto Jordi Faulí a medios de comunicación, y es que estos planes dependen de que no haya nuevos contratiempos que afecten el flujo de visitantes, que es la principal fuente de financiación de las obras.

Imagen de la Sagrada Familia en 2010:

foto sabrada familia 2010 barcelona
Foto de la Sagrada Familia desde el Parque Guell de Barcelona tomada en 2010. (Foto: Jasper Juinen/Getty Images)

La fachada de la Gloria

Además, todavía faltan los accesos a la fachada de la Gloria, la entrada principal que aún debe construirse, sin embargo es difícil llegar a un acuerdo puesto que su ejecución implicaría derribar edificios de viviendas, reubicando a cientos de vecinos.

Sagrada Familia Enters Final Construction Phase
Constructores trabajando en la fachada del Nacimiento (la puerta Este) de la Sagrada Familia, en 2015. (Foto: David Ramos/Getty Images)

Según el diseño de Gaudí, la fachada debe estar precedida por una escalinata y una plaza, pero en plena crisis de acceso a la vivienda, el Ayuntamiento de Barcelona debe mediar el conflicto y garantizar soluciones habitacionales a las personas que se verían desplazadas.

Mira esta foto de la fachada de la basílica en 2015:

Barcelona Takes Strict Measures Over Increasing Numbers Of Toursists
La fachada de la Gloria es uno de los elementos pendientes en la construcción. (Foto: David Ramos/Getty Images)

Con información de AFP

Publicidad

Tags

Antonio Gaudí Arquitectura Barcelona

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad