Con una enorme grúa, se instaló la última pieza de la cruz blanca que mide 17 metros de alto y 13.5 metros de ancho. Esto completa la torre de Jesucristo, que es la más alta de las 18 que Antoni Gaudi diseñó hace más de un siglo.

Hoy era un día que estábamos esperando con expectación. Ha ido todo muy bien. Jordi Faulí, arquitecto director de la Sagrada Familia

El legado de Antoni Gaudí y el diseño original

Ahora, con 172.5 metros de altura, la basílica se convierte en el edificio más alto de Barcelona y queda solo poco por debajo de la montaña de Montjuic, que mide 177 metros de altura, siguiendo el diseño original del arquitecto catalán, quien no quería sobrepasar lo que consideraba “la obra de Dios”.

La cruz blanca de 17 metros completa la torre central diseñada por Gaudí. (Foto: Lluis Gene | AFP)

Alrededor de la torre todavía están los andamios que se irán retirando poco a poco antes del 10 de junio, fecha en la que se realizará la bendición de la torre, coincidiendo con los 100 años de la muerte de Gaudí, quien falleció tras ser atropellado por un tranvía.

Para la ceremonia se espera que el papa León XIV esté presente, sin embargo aún no ha confirmado su asistencia.

