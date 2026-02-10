Aún nos encontramos arrancando el inicio del año y uno de los propósitos más comunes para cuidar nuestra salud es mejorar nuestra alimentación. Con la ajetreada rutina del día a día, cada vez se vuelve más complicado, sin embargo no es tan abrumador como suena.
Cómo empezar a comer mejor y qué alimentos tener siempre en casa (según experta)
Y aquí es donde seguramente te preguntarás ¿cómo empezar a comer mejor? Alejandra Romero, nutrióloga y delegada del Instituto Danone, nos compartió en entrevista una guía útil para lograrlo y dejar de lado el mito de que comer mejor es caro y complicado.
El primer paso: olvídate de la perfección
A casi todos nos pasa: cuando por fin tomamos la decisión de mejorar la alimentación queremos cambiarlo todo de golpe. Sin embargo, justamente ese es uno de los errores más comunes.
“La mejor manera de empezar es elegir un hábito alcanzable y ponerlo como objetivo a partir de una fecha”, explica. Por ejemplo, para quienes suelen brincarse el desayuno por falta de tiempo, pueden hacerse el hábito de realizar este alimento por la mañana a partir de un tiempo determinado.
O bien, si eres de los que no comen frutas y verduras, un hábito alcanzable es agregar una fruta de temporada en el desayuno o en la comida. Es decir, el secreto está en hacer cambios graduales que puedan mantenerse hasta convertirse en un hábito.
¿Qué y cuál es la mejor hora para comer durante el día?
Un punto clave para mejorar la alimentación es establecer horarios y frecuencia. La especialista explica que al menos debemos realizar tres comidas al día, con un intervalo de 4 a 5 horas aproximadamente. También, es ideal incluir colaciones saludables como:
-Yogurt con fruta
-Nueces, pistaches o cacahuates
-Cubitos de queso panela con tostaditas.
“El qué comer y cuántas porciones ingerir dependerá de cada individuo. Esto se define por su estilo de vida, objetivo, peso, talla y género”, explica Alejandra Romero.
Pequeños cambios desde hoy que harán la diferencia
Si buscas empezar con una rutina saludable de alimentación, la especialista aconseja enfocarse en estas acciones sencillas, pero con grandes resultados:
- No brincarse comidas durante el día. Mantener mínimo tres tiempos de comida ayudará a la saciedad y evitar episodios de consumo impulsivo.
- Incluir frutas y verduras a diario. Como ya te contábamos más arriba, agregar fruta en el desayuno y verduras en comida y cena, es una estrategia práctica.
- Prioriza la hidratación. ¡No olvides beber agua! Los buenos hábitos no solo implica comer alimentos sanos, también se trata de hidratarnos mejor. “A veces nos enfocamos mucho en qué comemos, pero olvidamos la hidratación”, señala la especialista.
Alimentos saludables que debes tener siempre en casa
No se trata de dietas o recetas complicadísimas. Tener en casa ciertos alimentos pueden ayudar a crear hábitos saludables. Por ejemplo, estos son algunos que sugiere la especialista:
-Verduras listas para consumir. Pepino, jícama o zanahoria son nutritivas y perfectas por su practicidad. Tenerlas ya en el refrigerador picadas o ralladas, disminuirá la pereza al momento de comerlas.
-Yogurt. Contiene microorganismos vivos que ayudan a mantener una microbiota intestinal equilibrada, lo que puede beneficiar la digestión, así como el sistema inmune.
-Cereales integrales. Brindan energía sostenida y fibra, lo que contribuye a la saciedad y al buen funcionamiento digestivo.
Nueces y semillas. Aportan grasas saludables que ayudan a reducir la inflamación y contribuyen al control del colesterol.
-Fuentes de proteína. OJO: acá no solo se trata de origen animal como huevo o pollo, también considera tener opciones vegetales, entre ellas leguminosas como frijoles, lentejas, alubias y habas.
La alimentación debe disfrutarse, no sufrirse
Como lo ves, una alimentación saludable se construye con variedad, flexibilidad y disfrute. “Lo ideal es tener un balance entre los alimentos y consumir diferentes opciones dentro de cada grupo. La alimentación debe disfrutarse, no sufrirse”, concluye.