Cómo empezar a comer mejor y qué alimentos tener siempre en casa (según experta)

Y aquí es donde seguramente te preguntarás ¿cómo empezar a comer mejor? Alejandra Romero, nutrióloga y delegada del Instituto Danone, nos compartió en entrevista una guía útil para lograrlo y dejar de lado el mito de que comer mejor es caro y complicado.

El primer paso: olvídate de la perfección

A casi todos nos pasa: cuando por fin tomamos la decisión de mejorar la alimentación queremos cambiarlo todo de golpe. Sin embargo, justamente ese es uno de los errores más comunes.

“La mejor manera de empezar es elegir un hábito alcanzable y ponerlo como objetivo a partir de una fecha”, explica. Por ejemplo, para quienes suelen brincarse el desayuno por falta de tiempo, pueden hacerse el hábito de realizar este alimento por la mañana a partir de un tiempo determinado.

O bien, si eres de los que no comen frutas y verduras, un hábito alcanzable es agregar una fruta de temporada en el desayuno o en la comida. Es decir, el secreto está en hacer cambios graduales que puedan mantenerse hasta convertirse en un hábito.

¿Qué y cuál es la mejor hora para comer durante el día?

Un punto clave para mejorar la alimentación es establecer horarios y frecuencia. La especialista explica que al menos debemos realizar tres comidas al día, con un intervalo de 4 a 5 horas aproximadamente. También, es ideal incluir colaciones saludables como:

-Yogurt con fruta

-Nueces, pistaches o cacahuates

-Cubitos de queso panela con tostaditas.

“El qué comer y cuántas porciones ingerir dependerá de cada individuo. Esto se define por su estilo de vida, objetivo, peso, talla y género”, explica Alejandra Romero.