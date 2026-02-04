La cuenta regresiva terminó: Art Week México 2026 ya está aquí y de entre la vasta oferta cultural, artística, de diseño y arquitectónica, es difícil abarcarlo todo en pocos días. Sin embargo, reunimos algunas de las ferias, exposiciones y actividades más grandes e interesantes de la Semana del Arte en Ciudad de México , para que puedas disfrutar de las obras de reconocidos artistas nacionales e internacionales y conocer nuevas propuestas.
Guía Art Week: 10 ferias y exhibiciones imperdibles en CDMX
10 exhibiciones imperdibles de Art Week 2026 en CDMX
A partir de este 4 de febrero inician la mayor parte de las actividades de la Semana del Arte , algunas concluyen el próximo domingo 8 de febrero y un par se quedan hasta marzo e incluso mayo.
Zona Maco
¿Por qué ir? La feria de arte más importante de la región presenta obras nacionales e internacionales de arte contemporáneo, diseño, fotografía y anticuario. La feria es enorme y apasionante, te recomendamos agendar un día completo para recorrerla.
- — Fechas: 4 al 8 de febrero
- — ¿Dónde? Centro Banamex, Av. del Conscripto 311, Lomas de Sotelo
- — Instagram: @zonamaco
Salón ACME No. 13
¿Por qué ir? No es atrevido decir que Salón ACME ya se consolidó como una de las plataformas, no solo más longevas, también más fuertes del país. Reúne a distintas voces en seis secciones: Convocatoria, Bodega, Estado, Proyectos, Sala y Patio, cada una con el objetivo de ofrecer un espacio propio a distintas voces de México y América Latina, para que puedan expresarse de forma libre, pero también interconectada entre sí.
- — Fechas: 5 al 8 de febrero
- — ¿Dónde? General Prim 30-32, Juárez
- — Instagram: @salonacme
Soho House X Art Week
¿Por qué ir? La exclusiva casa se transforma en el centro neurálgico del arte contemporáneo y su agenda incluye conciertos y experiencias curadas que ocupan todos los espacios de la casa, atrayendo a la comunidad artística internacional y local.
- — Fechas: 4 al 8 de febrero
- — ¿Dónde? Versalles 28, Juárez
- — Instagram: @sohohousemexicocity
BADA México (6a edición)
¿Por qué ir? Ir te conecta con artistas emergentes, obras frescas sobre identidad y territorio y acceso directo sin intermediarios.5 al 8 de febrero
- — Fechas: 4 al 8 de febrero
- — ¿Dónde? Campo Marte
- — Instagram: @bada_mexico
Museo Jumex x Art Week
¿Por qué ir? Exposiciones y actividades que dialogan directamente con la escena contemporánea y su cercanía con Polanco lo vuelve una parada natural en la ruta de arte.
- — Fechas: 4 al 8 de febrero
- — ¿Dónde? Miguel de Cervantes Saavedra 303, Granada
- — Instagram: @museojumex
Feria Material (Vol. 12)
¿Por qué ir? Concentra galerías clave de América Latina en Maravilla Studios, su nueva sede, y activa la ciudad con performances, charlas y recorridos especiales.
- — Fechas: 5 al 8 de febrero
- — ¿Dónde? Maravilla Studios, Sabino 310, Atlampa, del 5 al 8 de febrero
- — Instagram: @mmmmmaterial
Proyectos Monclova
¿Por qué ir? Es un espacio clave para entender cómo el arte contemporáneo cuenta historias hoy, con una visión sólida y crítica.
- — Fechas: 3 de febrero al 21 de marzo
- — ¿Dónde? Lamartine 415, Polanco
- — Instagram: @_monclova
LagoAlgo
¿Por qué ir? Con exposiciones del dúo Trevo Paglen+Troika y Rafa Esparza, además de una residencia gastronómica del chef Edo Kobayashi, este es un hot spot de la Art Week.
- — Fechas: 5 de febrero al 5 de mayo
- — ¿Dónde? Lago Mayor, II Secc. Bosque de Chapultepec
- — Instagram: @lago_algo
AGO Projects
¿Por qué ir? Se mueve justo en el cruce donde el diseño se vuelve coleccionable y el arte dialoga con el interiorismo. Las colaboraciones artesanales de AGO Projects resignifican materiales desde la mirada contemporánea.
- — Fechas: 5 al 8 de febrero
- — ¿Dónde? Reforma 382-int 50, Juárez
- — Instagram: @agoprojects
Unique Design X
¿Por qué ir? Propone que los objetos y espacios influyen en cómo vivimos, por lo que las obras que presenta transforman el entorno, dándole un lenguaje propio. Conoce obras de James de Wulf, Marion Friedman, Toro Manifesto, entre otros artistas y diseñadores.
- — Fechas: 5 al 8 de febrero
- — ¿Dónde? Expo Reforma, Av. Morelos 67, Juárez
- — Instagram: @unique_design_x_group