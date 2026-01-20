Para que te des una idea, de los hogares que tienen un animal de compañía, tan solo el 42% de los dueños los llevan al veterinario, según cifras del Inegi. Aunque actualmente hay mayor consciencia sobre la importancia de la salud de los lomitos, aún quedan dudas sobre cómo cuidarlos correctamente.

Por esta razón, la Dra. Andrea Bernal, Médica Veterinaria de Maka Recetas, nos comparte cuáles son las cinco enfermedades más comunes en los perros, cómo detectarlas a tiempo y cuáles son las medidas preventivas que se pueden implementar.

1. Obesidad

Se trata del exceso de grasa corporal y se considera así cuando equivale o es más del 15% de su peso corporal óptimo. Esto podría ser ocasionado por una alimentación inadecuada baja en nutrientes, así como la falta de ejercicio.

Puedes reunir el riesgo alimentando a tu lomito en porciones correctas de un alimento balanceado, evitar golosinas altas en calorías o comida para humano e incluir ejercicio todos los días. No olvides las visitas regulares al veterinario para monitorear el peso de tu peludo.

2. Gusano del corazón

Es una enfermedad transmitida por mosquitos y se aloja en el corazón y pulmones de tu mascota. Si no es tratada a tiempo, puede ocasionar insuficiencia cardíaca y pulmonar. Los síntomas incluyen: tos, fatiga y dificultad para respirar.

El uso de repelente para mascotas es fundamental, sobre todo si tu peludo se encuentra en áreas de riesgo. Se recomienda mantenerlo alejado de lugares donde hay gran presencia de mosquitos, especialmente al amanecer y al atardecer. Mantener un entorno limpio y eliminar el agua estancada reducirá la cría de mosquitos.

3. Leptospirosis

Es una patología bacteriana que puede afectar tanto a perros como a humanos. Se transmite a través de agua o suelo contaminado con la orina de animales infectados. Entre los síntomas se encuentran: fiebre, vómito, dolor muscular, ictericia y, en casos graves, daño renal o hepático.

Además de llevar al corriente su esquema de vacunación anual, mantén alejado a tu perro de fuentes de agua potencialmente contaminadas. Evita además que tu mascota tome agua de los charcos de la calle.

4. Enfermedad de Lyme

Es transmitida por garrapatas y los principales síntomas son: fiebre, cojera y daño en los riñones si no es detectada a tiempo. Puedes hacer revisiones periódicas de tu lomito, sobre todo si convive con más perros y, si es el caso, incluye el uso de repelentes de garrapatas.

5. Caquexia

Condición caracterizada por una notable pérdida de peso, grasa y masa muscular, frecuentemente asociada con enfermedades crónicas como cáncer y problemas respiratorios o renales. Esta afección reduce la función inmune y se manifiesta en desnutrición, debilidad extrema y deterioro orgánico. Entre el 34% y 84% de perros con problemas cardiacos presentan caquexia.

Para mejorar la condición de tu lomito, la especialista Andrea Bernl recomienda alimentarlo con mayor frecuencia, incorporando poteícionadores de sabor y probióticos a su dieta. Se aconseja también aumentar la ingesta calórica mediante suplementos alimenticios. Complementos como el aceite de pescado, rico en EPA y DHA (ácidos grasos omega-3 de cadena larga), pueden ayudar a disminuir la producción de citocinas inflamatorias y mejorar la ingesta de alimentos.

Recuerda que la prevención es la clave para proteger la salud de tu mascota. Mantener un control veterinario regular y poner atención a los signos de enfermedad pueden marcar la diferencia en la vida de tu mejor amigo de cuatro patas.