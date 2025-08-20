Ni cambios bruscos ni ‘probaditas’: consejos de alimentación para tu perro

Hábitos comunes que dañan la salud de tu perro

DIETA BARF Y ALIMENTOS CRUDOS

La dieta BARF se refiere a una alimentación a base de carne cruda, huesos, vísceras y algunas frutas, ya que se cree, es lo más apegado a lo que comían naturalmente sus ancestros. Sin embargo, los lomitos han modificado su ADN con genomas que les permiten ingerir otros ingredientes y no solo proteína.

CAMBIOS CONTINUOS EN SU ALIMENTACIÓN

Los humanos con animales de compañía suelen hacer esto bajo la creencia de darles mayor variedad y evitar que se aburran de lo mismo todos los días, pero ¡ojo! La rotación de alimento solo la requiere tu perro cuando comienza a presentar problemas específicos de salud, si se niega o resiste a comer, si pasa a otra etapa de vida (cachorro, adulto, senior), o si se busca darle un alimento de mejor calidad.

Algunas frutas y verduras sí son aptas para perros, pero no deben ser una fuente única de alimentación. (Foto: Anna Belova | Getty Images)

DIETA VEGETARIANA

En algunos casos, las personas vegetarianas optan por modificar la alimentación de su perrhijo por un tema de ideología, sin embargo expertos no lo recomienda, ya que son omnívoros y requieren de la proteína animal que les ofrecen las croquetas para una nutrición balanceada.

DAR “PROBADITAS” DE TU COMIDA

Darle sobras o pruebas de tu plato cuando estás comiendo parece un gesto cariñoso hacia tu perro, pero a la larga le puede generar problemas de salud, ya que se fomenta un hábito que provoca un desbalance en su dieta. Esto es debido a la ingesta de comida para humanos que contiene ingredientes no aptos para las mascotas que le pueden provocar intoxicación, problemas gástricos, vómito o diarrea, como cebolla, ajo, papa o frutas como uvas, entre otros.

. (Foto: Zhuravleva Maria | Getty Images | iStockphoto)

Lo recomendable para proteger la calidad de vida de tu lomito es no confiar en información no verificada de fuentes poco confiables que se encuentran en redes sociales o consejos de amigos y/o familiares sin ser especialistas en nutrición animal. Siempre asesórate con un veterinario.