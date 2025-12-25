Y claro que este es un plan perfecto, pero si eres de los que busca qué hacer en CDMX este 25 de diciembre, ya sea un plan cultural, familiar o simplemente diferente, hay opciones abiertas y actividades especiales que valen la pena considerar.

Qué hacer en CDMX este 25 de diciembre

‘Navidades en México’ llega al Castillo de Chapultepec

Uno de los planes culturales más destacados para Navidad en CDMX es el espectáculo Navidades en México, presentado por el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández. A partir del 25 de diciembre, más de 100 bailarines y músicos toman la explanada del Castillo de Chapultepec para celebrar las tradiciones decembrinas mexicanas.

El espectáculo está dividido en tres actos. El primero representa la Anunciación y el Nacimiento viviente; el segundo muestra a los Reyes Magos ofreciendo regalos al Niño Dios, acompañados de danzas regionales; y el tercero recrea una posada tradicional mexicana, con peregrinos, letanías, velas y la clásica piñata.

El espectáculo “Navidades en México” del Ballet Folklórico se presenta en el Castillo de Chapultepec durante la temporada decembrina. (Foto: Cortesía)

Las funciones tienen temporada limitada, por lo que es una excelente opción si buscas eventos abiertos el 25 de diciembre en CDMX. Las presentaciones se realizarán los días 25, 26, 27, 28 y 30 de diciembre, así como 1, 3, 4, 7, 10 y 11 de enero. Los boletos están disponibles en Ticketmaster .