Vida

¿Quieres salir de casa en Navidad? Ideas imperdibles de qué hacer en CDMX este 25 de diciembre

Si prefieres salir de casa en Navidad, algunos lugares en la ciudad ofrecen actividades imperdibles. Aquí te contamos qué hacer en CDMX en Navidad para aprovechar el día al máximo.
jue 25 diciembre 2025 11:54 AM
Foto de bailarinas del Ballet Folklorico de Amalia Hernández durante el espectaculo Navidades en Mexico
Opciones culturales y familiares para salir en Navidad y disfrutar la CDMX este 25 de diciembre. (Foto: Cortesía)

El 25 de diciembre es uno de los días en todo el año con menos actividad en las calles de la Ciudad de México, pues muchos toman esta fecha para descansar, comer recalentado rico, dormir o pasar momentos agradables en casa con la familia o amigos.

Y claro que este es un plan perfecto, pero si eres de los que busca qué hacer en CDMX este 25 de diciembre, ya sea un plan cultural, familiar o simplemente diferente, hay opciones abiertas y actividades especiales que valen la pena considerar.

Qué hacer en CDMX este 25 de diciembre

‘Navidades en México’ llega al Castillo de Chapultepec

Uno de los planes culturales más destacados para Navidad en CDMX es el espectáculo Navidades en México, presentado por el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández. A partir del 25 de diciembre, más de 100 bailarines y músicos toman la explanada del Castillo de Chapultepec para celebrar las tradiciones decembrinas mexicanas.

El espectáculo está dividido en tres actos. El primero representa la Anunciación y el Nacimiento viviente; el segundo muestra a los Reyes Magos ofreciendo regalos al Niño Dios, acompañados de danzas regionales; y el tercero recrea una posada tradicional mexicana, con peregrinos, letanías, velas y la clásica piñata.

navidades-en-mexico-castillo-chapultepec.jpg
El espectáculo “Navidades en México” del Ballet Folklórico se presenta en el Castillo de Chapultepec durante la temporada decembrina. (Foto: Cortesía)

Las funciones tienen temporada limitada, por lo que es una excelente opción si buscas eventos abiertos el 25 de diciembre en CDMX. Las presentaciones se realizarán los días 25, 26, 27, 28 y 30 de diciembre, así como 1, 3, 4, 7, 10 y 11 de enero. Los boletos están disponibles en Ticketmaster .

  • - ¿Dónde? Explanada del Castillo de Chapultepec
  • - Horario: A partir de las 19:00 horas
Para grandes y chicos: Aztlán Feria de Chapultepec

Si lo que buscas es un plan familiar para Navidad en CDMX, Aztlán Feria de Chapultepec es una de las mejores opciones para salir este 25 de diciembre. El parque ofrece juegos mecánicos, atracciones familiares, gastronomía variada y opciones para todas las edades.

Para los que quieren vivir el espíritu navideño a lo grande, en esta temporada y hasta el 8 de enero de 2026, el parque tendrá la Christmas Village, una villa navideña con varias actividades familiares, desde decorar una galleta navideña, realizar una bota navideña, ver la nieve caer, hacer una carta a Santa Claus e incluso hablar por teléfono con él hasta el Polo Norte.

  • - ¿Dónde? Av. de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec ll Secc
  • - Horario: Abierto este 25 de diciembre de 12:00 a 20:00 horas
Foto aerea de la aztlan feria de chapultepec por la noche con la rueda de la fortuna iluminada
Aztlán Feria de Chapultepec ofrece una Christmas Village con actividades familiares abiertas el 25 de diciembre en CDMX. (Foto: Cortesía)

Aunque muchos lugares cierran en Navidad, la Ciudad de México todavía ofrece planes atractivos y experiencias únicas este 25 de diciembre. Ya sea que prefieras un espectáculo cultural en Chapultepec o un plan familiar lleno de actividades, estas opciones confirman que sí hay qué hacer en CDMX en Navidad.

