Día del hombre: ¿por qué se celebra hoy 19 de noviembre?

¿Cuándo es el Día Internacional del Hombre?

El 19 de noviembre está marcado como el Día Internacional de Hombre. Este se conmemora desde 1999 y tiene como finalidad promover modelos masculinos positivos, para evitar la perpetración de conductas agresivas para la población en general.

Esta conmemoración contribuye a una redefinición de las contribuciones de los hombres a la sociedad, en las que se suman en actividades de su comunidad, familia y un matrimonio saludable y apoyo con el medio ambiente.

Por distintas cuestiones de paradigmas sociales que han limitado a las personas del género masculino explorar sus emociones, por lo que esta fecha busca provocar reflexiones en los hombres, para que puedan tener una mejor salud mental, emocional y espiritual con la que puedan desarrollarse de forma plena en su comunidad.

¿Por qué se celebra?

Según la información publicada por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), los hombres de las Américas viven, en promedio, entre cinco y siete años menos que las mujeres. Entre las principales causas de mortalidad son las enfermedades no transmisibles como la diabetes, el VIH/SIDA, los accidentes viales, los suicidios, depresión, lesiones, violencia y las enfermedades cardiovasculares.

Estas causas de morbilidad y mortalidad en los hombres de América Latina y el Caribe han sido relacionadas con el género, una cultura predominantemente machista, los derechos humanos y otros determinantes de la salud.

Esta conmemoración tiene un especial énfasis en la salud familiar y comunitaria, así como con temas transversales de género, derechos humanos, origen étnico, protección social en salud, atención primaria y promoción de la salud.

Durante la celebración de este día internacional se realizan diversas campañas mundiales: el análisis acerca de torno a nuevas masculinidades no machistas, patriarcales o violentas, puesto que éstas también afectan a los hombres.

Este día no tiene como propósito competir ni discutir con la lucha feminista y su conquista de derechos, esta busca darle un cause positivo a las expresiones positivas del género masculino y las áreas en las que estos pueden mejorar sus condiciones en la sociedad.