Buzos recuperan primeros objetos del barco gemelo del Titanic frente a Grecia

El barco naufragó hace más de un siglo en el mar Egeo y las piezas fueron encontradas a una profundidad de 120 metros, según el ministerio.

Entre los hallazgos figuran "la campana de alarma del barco, la lámpara de señalización, diversos equipos portátiles de primera y segunda clase, azulejos de cerámica de la decoración de un baño turco y un par de binoculares de observación", detalló un comunicado de la misma fuente.

Tercer buque de la clase Olympic y construido en los astilleros Harland & Wolff, el "Britannic" fue requisado por la Royal Navy durante la Primera Guerra Mundial y transformado en barco hospital.

El transatlántico chocó en noviembre de 1916 contra una mina alemana mientras navegaba frente a la costa de la isla cicládica de Kea y se hundió en menos de una hora, causando la muerte de 30 de las 1.065 personas que iban a bordo, recordó el Ministerio de Cultura.

La recuperación de los primeros objetos del "Britannic" se realizó con la ayuda de científicos y un equipo de once buzos que participan en un programa de investigación del historiador aficionado británico Simon Mills, de la Fundación Britannic, bajo la supervisión del Eforato de Antigüedades Submarinas de Grecia.

"Las condiciones en el lugar del naufragio eran especialmente difíciles debido a las corrientes, la profundidad y la escasa visibilidad", precisa el comunicado del ministerio.

Algunos artículos seleccionados inicialmente no pudieron recuperarse debido a su ubicación y mal estado de conservación.

Tras ser trasladadas a los laboratorios de los servicios griegos, las piezas recuperadas formarán parte de una exposición permanente en el nuevo museo de antigüedades submarinas que se está construyendo actualmente en el puerto del Pireo, cerca de Atenas.