¿Dolor de hombro? Podrían ser lesiones en el manguito rotador y es más grave de lo que piensas

Cuando estos tejidos se inflaman o desgarran, las consecuencias pueden ir desde molestias leves hasta la incapacidad de mover el brazo. “Cuando se daña, ya sea por sobreuso, envejecimiento o una lesión súbita, la vida diaria de las personas se ve muy limitada, incluso en tareas tan simples como peinarse, vestirse o dormir del lado afectado”, asegura el Dr. Jorge Cervantes, ortopedista artrofista.

Primera señal de alarma: la tendinitis

Esta surge cuando los tendones se inflaman; generan dolor al realizar movimientos repetitivos del brazo por encima de la cabeza. De hecho, actividades cotidianas como trabajar frente a la computadora, dormir sobre el mismo hombro o practicar deportes como natación, tenis o béisbol pueden detonar esta condición.

Aunque al inicio los síntomas suelen ser leves y se manifiestan al realizar solo ciertas actividades, pero si no se atienden, pueden progresar a dolor nocturno, rigidez y pérdida de movilidad, afirma el Dr. Cervantes.

Desgarros

Cuando los tendones del manguito rotador se debilitan o se someten a un esfuerzo excesivo, pueden desgarrarse parcial o totalmente. Existen los desgarros agudos, que son consecuencia de una caída o movimiento brusco al cargar peso, y los crónicos, los cuales se desarrollan con el tiempo en personas con tendinitis no tratada.

¿Y qué hay del diagnóstico y tratamiento?

El diagnostico es realizado a través de un examen físico, radiografías, ultrasonido o resonancia magnética. Para el caso del tratamiento dependerá de la gravedad; desde hielo, antiinflamatorios y ejercicios de fortalecimientos, hasta infiltraciones y cirugía artroscópica.

El Dr. Cervantes hace énfasis en no ignorar el dolor de hombro, pues atender estas lesiones a tiempo puede marcar la diferencia entre un tratamiento conservador y una cirugía compleja.

Cómo prevenir lesiones en el manguito rotador

Adoptar buenas posturas, evitar movimientos repetitivos por encima de la cabeza, calentar antes de hacer ejercicio y escuchar las señales del cuerpo.