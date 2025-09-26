El dolor de hombro es una de las consultas más frecuentes en ortopedia y, en muchos casos, está relacionado con el manguito rotador. ¿Pero qué es? Se trata de un conjunto de músculos y tendones que permiten movilidad y estabilidad de esta articulación.
¿Dolor de hombro? Podrían ser lesiones en el manguito rotador y es más grave de lo que piensas
Cuando estos tejidos se inflaman o desgarran, las consecuencias pueden ir desde molestias leves hasta la incapacidad de mover el brazo. “Cuando se daña, ya sea por sobreuso, envejecimiento o una lesión súbita, la vida diaria de las personas se ve muy limitada, incluso en tareas tan simples como peinarse, vestirse o dormir del lado afectado”, asegura el Dr. Jorge Cervantes, ortopedista artrofista.
Primera señal de alarma: la tendinitis
Esta surge cuando los tendones se inflaman; generan dolor al realizar movimientos repetitivos del brazo por encima de la cabeza. De hecho, actividades cotidianas como trabajar frente a la computadora, dormir sobre el mismo hombro o practicar deportes como natación, tenis o béisbol pueden detonar esta condición.
Aunque al inicio los síntomas suelen ser leves y se manifiestan al realizar solo ciertas actividades, pero si no se atienden, pueden progresar a dolor nocturno, rigidez y pérdida de movilidad, afirma el Dr. Cervantes.
Desgarros
Cuando los tendones del manguito rotador se debilitan o se someten a un esfuerzo excesivo, pueden desgarrarse parcial o totalmente. Existen los desgarros agudos, que son consecuencia de una caída o movimiento brusco al cargar peso, y los crónicos, los cuales se desarrollan con el tiempo en personas con tendinitis no tratada.
¿Y qué hay del diagnóstico y tratamiento?
El diagnostico es realizado a través de un examen físico, radiografías, ultrasonido o resonancia magnética. Para el caso del tratamiento dependerá de la gravedad; desde hielo, antiinflamatorios y ejercicios de fortalecimientos, hasta infiltraciones y cirugía artroscópica.
El Dr. Cervantes hace énfasis en no ignorar el dolor de hombro, pues atender estas lesiones a tiempo puede marcar la diferencia entre un tratamiento conservador y una cirugía compleja.
Cómo prevenir lesiones en el manguito rotador
Adoptar buenas posturas, evitar movimientos repetitivos por encima de la cabeza, calentar antes de hacer ejercicio y escuchar las señales del cuerpo.