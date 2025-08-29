Arte, teatro y fiesta: 3 recomendaciones para armar el plan este fin en CDMX

¿Qué hacer en CDMX este fin de semana?

Desde una obra de teatro imperdible, hasta una fiesta con concierto en vivo para celebrar uno de los bares más interesantes de la ciudad, hasta una nueva exhibición de arte en el MUAC, ¿nos acompañas?

TICUCHI CELEBRA SU SEXTO ANIVERSARIO

Si algo distingue a Ticuchi, el maravilloso bar de Polanco, no solo es la selección curadísima y cuidadísima de mezcales y destilados mexicanos, sino la música que hace del bar un lugar al que se quiere regresar constantemente.

Pues bien, este fin de semana Ticuchi celebra su sexto aniversario, pero no lo hace en casa, sino con la alianza perfecta: el Club San Luis en la Roma Sur y música de Sonido Gallo Negro y tragos de Gallo Altanero.

¿Suena a una noche perfecta? Sin duda, y todavía hay algunas entradas disponibles a este evento que no se repetirá.

La noche arranca con drinks de El Gallo Altanero, que viene desde Guadalajara a adueñarse del Club San Luis, mientras que Sonido Gallo Negro enciende el ambiente con la cumbia psicodélica más famosa de la ciudad. Y Ticuchi no se queda atrás: la vela del pastel la enciende brindando con la selección de sus mejores tragos honrando al agave mexicano que tanto nos sigue dando.