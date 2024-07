La dieta BARF podría dañar la salud de tu lomito, esto explica una especialista

Qué es la dieta BARF

Este tipo de alimentación se basa en una filosofía de darle a tu perrhijo una dieta natural y nutrirlo con carne cruda, vísceras, huesos y algunas frutas, ya que se cree, es lo más apegado a lo que comerían sus ancestros en la vida salvaje. Sin embargo, actualmente los perros han modificado su ADN con genomas que les permiten ingerir otros ingredientes y no solo proteína.

Para conocer más sobre este tipo de dieta que recientemente ha despertado interés en los humanos al considerarlo una opción para sus mascotas, Life and Style platicó con la Dra. Andrea Bernal, médica veterinaria nutricionista de Maka Recetas , quien advierte sobre los efectos que podría traer en el bienestar de tu lomito.

Riesgos

“Los beneficios de esta dieta no están comprobados científicamente, solo se basan en anécdotas de los propios dueños. Es importante mencionar que hay muchas desventajas de la dieta BARF, principalmente riesgos sanitarios, ya que al ser alimento crudo puede estar contaminado de parásitos o bacterias”, señala Andrea Bernal.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), es probable que la carne cruda contenga bacterias nocivas como salmonella, listeria, E. coli, entre otras, lo que representa un riesgo para las mascotas y para los dueños.

Además del riesgo sanitario, otra desventaja de la dieta BARF es que presenta deficiencias nutricionales. “Esto se debe a que no está correctamente balanceada y no se incluyen las vitaminas y minerales que necesita tu lomito, además de que no hay un control en el aporte de grasa que ingiere la mascota, lo que puede aumentar su colesterol”, agrega la Dra. Andrea Bernal.

La especialista en nutrición canina señala que no recomienda la implementación de la dieta BARF en las mascotas, ya que además, son propensos a astillarse y/o lastimarse los dientes al consumir los huesos crudos. La mejor opción para alimentar a tu perro son las croquetas, ya que se trata de un alimento que contiene una investigación previa y está formulado con los nutrientes y las necesidades de los lomitos.

Una dieta casera puede considerarse para una mascota en caso de que esta presente enfermedades y diversos padecimientos que las croquetas no puedan cubrir. “Por ejemplo, si tu perrito tiene problemas del hígado, del corazón y sobrepeso, no hay una sola presentación de croquetas que abarque estos padecimientos y podría considerarse una dieta casera y cocida, pero solo en casos extremos y con previa recomendación de los expertos en salud de las mascotas”.