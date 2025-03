OPINIÓN | Más allá de las fronteras políticas, por Michel Heredia

Algo que disfruto profundamente de los museos es la manera en que el tiempo parece detenerse. Es una pausa para la mente, un momento de reflexión en el que las instituciones nos regalan un respiro del ruido cotidiano. El arte público nos ofrece una experiencia similar, pero en un contexto mucho más inesperado. Caminar por las calles y encontrarte con una obra que te invita a reflexionar sin necesidad de un marco ni un texto explicativo es algo único y conmovedor.

Una de mis piezas favoritas es “NO VACANYCY” (2022), de Warren Neidich. Esta intervención pública en la fachada del icónico y elegante The Mark Hotel, ubicado en Madison Avenue y la calle 77 Este, en Nueva York, captura el espíritu de una ciudad en constante movimiento y cambio. Creada en el contexto de la pandemia del Covid-19, “NO VACANYCY” responde a un momento cultural marcado por el aislamiento social, el cierre de negocios, las calles vacías y, finalmente, la resiliencia y la renovación. Para mí, esta obra refleja la esencia de Nueva York: una ciudad que nunca se rinde, que siempre encuentra la forma de reinventarse.

Otra obra que me conmueve profundamente es la instalación de letras rosas gigantes en la estación de St. Pancras, en Londres. Con 20 metros de largo, el mensaje “I want my time with you” de la artista Tracey Emin brilla bajo el reloj y se presenta como una carta de amor no a un hombre, sino a Europa. Emin declaró que su obra es un mensaje subliminal enviado al resto del continente: “Quiero mi tiempo contigo”. En el contexto del Brexit, esta obra refleja una preocupación profunda por la separación y la conexión perdida. Cada día, miles de viajeros que llegan a Londres en el Eurostar desde Europa continental pueden leer estas palabras y sentir la emoción de la artista. Para Emin “es mucho más fácil resolver problemas desde adentro”, una idea que resuena más allá de las fronteras políticas.

Finalmente, no puedo dejar de mencionar una obra que me emociona profundamente: los vitrales diseñados por Víctor Vasarely en la Parroquia del Señor de la Resurrección, ubicada en Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México. Estos vitrales transforman la luz en un espectáculo de colores y nos invitan a reflexionar sobre la belleza que puede surgir de la combinación entre la espiritualidad y el arte moderno.

El arte y las intervenciones públicas tienen la capacidad de transformar espacios comunes en lugares de encuentro y reflexión. Son recordatorios de que, en medio del caos diario, el arte está ahí para detenernos, inspirarnos y conectar nuestras emociones con el mundo que nos rodea. Desde Nueva York hasta Londres y Ciudad de México, estas obras son testigos de nuestra capacidad de resiliencia, amor y renovación.

***

ACERCA DEL AUTOR

Michel Heredia creció en la Ciudad de México, donde estudió Administración Hotelera y lideró la apertura del icónico hotel Condesa DF. Se mudó a Nueva York hace 18 años y ha trabajado con hoteleros como André Balazs, Moisés Micha, Ira Drukier, Richard Born y Claus Sendlinger. Es el director de Ventas y Marketing de The Mark Hotel, en Nueva York.