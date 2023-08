¿Quieres tener un perrhijo? Considera estos gastos

No hay nada mejor que llegar a casa y ser recibido por nuestros lomitos con sus fiestas perrunas y ver cómo sus colitas se mueven de felicidad, y si esto no lo has vivido, entonces debes considerarlo. Los perros han crecido con nosotros, nos acompañan, adoran los paseos e incluso quizás sean los únicos que nos aguantan, así que si ya te dieron ganas de tener un lomito, toma en cuenta ciertos aspectos que le interesan a tu cartera.