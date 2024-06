Orgullo 2024 | Claudia Cabrera y el cambio que viene desde dentro

“A mí me tocó entrar a la industria de los machos, en la que todos eran gerentes. Me tocó la vieja escuela y nadie podía saber tus preferencias sexuales, tenías que esconderlas. Ahora, al menos, todo es un poquito más abierto”, reflexiona con su característico look total black y los imprescindibles lentes y gorra que se han vuelto su sello de identidad.

Pero también señala que no hay que confundir ese “poquito más abierto” con una transformación profunda y estructural. “Sigue habiendo pensamientos absurdos. Sinceramente, creo que hace falta mucha educación y que las marcas de alcohol y los dueños de los restaurantes y bares, o sea, todos los que tienen poder en esta industria, pongan mucha más atención porque aún quedan temas muy fuertes por resolver”.

Con 41 años, Claudia es clara respecto a su manera de hacer comunidad y de relacionarse con ella. “Soy como soy, son quien soy y hago lo que quiero y como quiero, y soy pésima para andar cargando con la bandera”, asegura. Su activismo se expresa en el cuidado y el esfuerzo que pone para crear espacios de trabajo inclusivos y en los que el respeto a las personas y a su talento sea la norma.

Quisiera que las marcas y los medios dejen de enfocarse en dar visibilidad a la comunidad LGBTIQ+ solo un mes del año. Claudia Cabrera, bartender

Para ella lo más importante es que todos los miembros de su equipo se sientan libres de ser. “Mi principal responsabilidad es crear espacios donde nosotras podamos llevar los programas de bar, donde cuidemos a nuestro personal. No tienen que ser espacios exclusivamente operados por o dirigidos a las mujeres. En ese sentido, tengo una estricta política de tolerancia cero y en el momento en que cualquier mesero, gerente, capitán, embajador, bartender o quien sea que ponga un pie en el centro de consumo donde trabajo, le falta el respeto a alguien”, sostiene.

El camino no ha sido sencillo, pero está claro que su firmeza y su determinación le han valido el respeto de su exigente gremio, pues fueron sus integrantes los que votaron por ella para entregarle el galardón antes mencionado.

“Tengo ya 20 años en la industria, sé todo lo que he tenido que pasar, todo lo que he aprendido en estos años, todo el apoyo que he recibido por parte tanto de hombres como de mujeres y también todos los altos que me han puesto y los impedimentos a los que he tenido que enfrentarme”, afirma.

Esto mismo le da la claridad mental para explicar los cambios que le gustaría ver en la industria. “Quisiera que las marcas y los medios dejaran de enfocarse en dar visibilidad a la comunidad LGBTIQ+ solo un mes y que de verdad haya un foco en estos temas durante todo el año”.

No quita el dedo del renglón y recalca la importancia de la educación, pero también de contar con un sólido círculo de amigos y familiares en el que se inculquen valores como el respeto y la tolerancia. “Somos humanos y nos encanta juzgar, criticar y etiquetar. Tenemos que acomodar a la gente en determinadas categorías para saber quiénes son. Eso es muy complicado, pero bueno, faltan otros cientos de años para cambiarlo”, concluye.