La revolución del placer de la doc Laura Salazar

Y añade: “Es imposible manifestar nuestra expresión de género, nuestra identidad o nuestra preferencia si ni siquiera nos atrevemos a tocar nuestro cuerpo. De la conexión con él derivan el placer y el erotismo. Ponernos a nosotras primero también es parte del placer y a las mujeres nos han enseñado históricamente a ponernos hasta el final incluso en el sexo”.

Desarrollar esta conciencia y descubrirse a sí misma fue un proceso largo y no libre de dolor. “Desde chiquita, siempre tuve una energía muy masculina, siempre quería usar ropa de hombre y mi mamá estaba aferrada a la idea de que yo debía ser femenina. Así que vivía con cara de emputada, siempre estaba de malas y amargadísima con la vida”, cuenta con su reconocible acento regiomontano.

En sus momentos más complicados, la comunidad LGBTIQ+ y las redes sociales fueron su tabla de salvación. “Les debo mucho, porque me salvaron cuando más lo necesitaba. Veía videos en TikTok y esas personas fueron quienes realmente me impulsaron a aceptarme a mí misma. La comunidad fue mi centro y es lo que me sigue impulsando; todo lo que hago, lo hago siempre pensando en la comunidad, y más en las lesbianas”, relata.

Hoy, Laura se siente más mujer que nunca y usa la ropa que le encanta. “Lo que llevo puesto me hace sentir supersexy y no lo elijo porque quiera parecer hombre como muchos piensan. Para mí, se trata de un tema de libertad de expresión y de género y esta ropa no es exclusiva de ellos. Me costó mucho entenderlo, y a la sociedad también le cuesta”, sostiene.

Ella confía en que mostrarse tal y como es puede ayudar a otras niñas y jóvenes a verse reflejadas y a saber que pueden ser mujeres, masculinas, doctoras exitosas o lo que deseen en un espacio de amor con responsabilidad afectiva.

Desafortunadamente, no todas las personas lo entienden y también ha tenido que enfrentarse a agresiones y expresiones de homofobia —desde gritos por la calle, hasta negativas para rentarle vivienda—, “pero es una decisión y sigue siendo mi decisión exponerme al mundo aunque no estén de acuerdo”.

Sus armas son la empatía y la compasión. “Nadie tiene que sentir vergüenza por ser quien es ni probarle nada a los demás. Si te apropias del insulto, siempre serás infeliz, así que es muy importante dejar que la gente piense lo que quiera pensar aunque sepas que están mal. No intenten cambiar el pensamiento de las personas, no vale la pena”, asegura.

Y esto no significa que se deban permitir las injusticias. “El Pride se trata de mostrarnos orgullosos de quiénes somos, libres y sin culpas. Cuando superamos esas barreras, adquirimos las herramientas para superar muchas otras y, a la vez, inspiramos a otros a hacerlo”, concluye.