7 cosas que ellos deben saber sobre la sexualidad femenina

Estos tabúes ocurren sobre todo con la sexualidad femenina, y es imprescindible eliminarlos para poder disfrutar del autoerotismo y de las relaciones sexuales en pareja.

¿Sabes cuáles son? Nova House , un espacio creado para la mujer dedicado a resolver y tratar diferentes inquietudes en todas las etapas de la vida, nos comparte los principales mitos sobre la sexualidad femenina con los que se deben terminar.

El himen permanente intacto hasta que hay penetración

El himen es una membrana delgada que cubre únicamente una parte de la apertura vaginal. Solo algunas mujeres tienen sangrado con la primera penetración; así que juzgar a una mujer sobre su virginidad basado en el estado de su himen o si tienen o no sangrado es totalmente incorrecto.

El orgasmo solo se alcanza a través de la penetración

Las mujeres pueden alcanzar el orgasmo de varias formas. No es imprescindible la penetración, ni un pene grande. De hecho, el 70% de las mujeres experimenta el orgasmo sin la necesidad de penetración y es más fácil de alcanzar estimulando directamente el clítoris gracias a sus más de 8 mil terminaciones nerviosas; incluso se puede estimular la mente a través de fantasías y relatos.

Los juguetes sexuales disminuyen la cantidad de orgasmos

Estos objetos ayudan a llegar más rápido al orgasmo pero su uso no hace que sea más difícil llegar al orgasmo. Simplemente comparas el tiempo que te lleva, y eso puede generar frustración, pero realmente se sabe que el uso de juguetes aumenta el deseo sexual. Atrévete a probarlos con ella.

Con la menopausia se termina la vida sexual

Es cierto que los cambios hormonales que suceden con la menopausia trae consigo muchos síntomas molestos como resequedad vaginal, aumento de infecciones de vías urinarias, disminución en el deseo sexual, cambios en el cuerpo físico que pueden llevar a cambios en la imagen corporal, pero actualmente hay tratamientos desde reemplazo hormonal hasta tratamientos con aparatos que pueden disminuir los síntomas y ayudarla a recuperar su salud sexual y seguir llevando una vida sexual placentera por el resto de su vida.

Si no está húmeda no está excitada

La lubricación no siempre es signo de excitación, y el no lubricar no significa siempre que no esté excitada. A esto se le llama no concordancia donde puede estar excitada y querer tener relaciones sexuales sin tener que lubricar. Si esto ocurre, como pareja pueden optar por utilizar un lubricante.

Los hombres tienen mayor deseo sexual

Esto es falso. El deseo sexual puede ser de la misma intensidad en los hombres que en las mujeres, lo que sí se ha observado es que el deseo sexual espontáneos más frecuente en ellos. Es importante recordar que el deseo sexual puede ir cambiando en diferentes etapas de la vida, sin importar el sexo de la persona.

No se puede tener relaciones sexuales durante la menstruación

De hecho tiene muchas ventajas. La sangre funciona con lubricante, disminuye los cólicos y es un periodo con aumento del deseo sexual. Así que recuerda que puedes disfrutar de tu vida sexual con tu pareja durante todo el mes.