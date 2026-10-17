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Viajes y Gourmet

Qué hacer en Toronto, una ciudad entre historia y modernidad

Una de las ciudades multiculturales más populares del mundo. Ofrece actividades para todos los gustos entre rascacielos, barrios creativos, mercados y espacios culturales incluso para los viajeros más exigentes.
sáb 17 octubre 2026 09:00 AM
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Qué hacer en Toronto, Canadá
¿Planeas visitar Toronto próximamente? No te pierdas estos lugares. (Cortesía)

DÓNDE COMER

ST. LAWRENCE MARKET

Con más de dos siglos de historia, este mercado es considerado como uno de los más importantes del mundo y una parada imperdible de Toronto para descubrir tanto la gastronomía local como aquella procedente de distintas partes del planeta. Actualmente, se compone de tres edificios y destaca por su arquitectura de ladrillo. Su pabellón The South Market reúne decenas de puestos que ofrecen variedad de alimentos como panadería artesanal, carnes, pescados, cereales o quesos. Aquí incluso podrás conseguir productos elaborados con arce canadiense o el tradicional sándwich de peameal bacon. @stlawrencemarket

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QUEENS HARBOUR

A orillas del lago Ontario se encuentra este restaurante que se ha consolidado como uno de los espacios culinarios más exclusivos de la ciudad. Destaca por sus vistas privilegiadas, su diseño contemporáneo y su oferta gastronómica que fusiona influencias mediterráneas y asiáticas de autor con ingredientes frescos de origen local. También sobresale su cuidada carta de cocteles y vinos que te harán recordar el encanto de visitar Toronto. Cuenta con una terraza con techo retráctil en la azotea y tres espacios –incluidos los privados y semiprivados–, para disfrutar de su menú. @queensharbourto


KENSINGTON MARKET

Uno de los lugares multiculturales más populares no solo de la ciudad, sino de todo Canadá. Es un histórico barrio famoso por sus murales coloridos y llenos de personalidad en un ambiente bohemio. Entre sus particularidades destaca la arquitectura victoriana, viviendas de los años sesenta y pequeños comercios entre callejones y calles estrechas. Su propuesta culinaria va desde platillos latinoamericanos, hasta asiáticos y de Medio Oriente. Es ideal para explorar los sabores nacionales e internacionales a través de la oferta que ofrecen sus panaderías, cafeterías y restaurantes. @kensingtonmarketbia

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QUÉ VISITAR

CN TOWER

Un ícono de Toronto de 553 metros de altura que ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. Desde sus miradores en los días más despejados se puede ver hasta 160 kilómetros de distancia, el lago de Ontario, las Cataratas del Niágara e incluso parte del estado de Nueva York. Además, alberga un restaurante giratorio con una gran propuesta culinaria que completa una vuelta cada 72 minutos, así como la experiencia EdgeWalk para los más aventureros, quienes, a 116 pisos de altura, pueden realizar una caminata por el borde exterior de la cápsula principal de la torre sujetados únicamente por un arnés. @cntower

BATA SHOW MUSEUM

En el corazón de Toronto se encuentra este museo dedicado exclusivamente al calzado de Norteamérica. El edificio, a cargo del arquitecto Raymond Moriyana, cuenta con cuatro galerías donde se exhiben más de 1,000 zapatos y objetos que suman una colección de casi 15,000 piezas. La colección abarca distintas culturas y periodos históricos, desde sandalias del antiguo Egipto, hasta zuecos para aplastar castañas y elegantes plataformas. También incluye una extensa selección de calzado de celebridades, como las zapatillas de baile de la reina Victoria o los mocasines de charol de Elvis Presley. @batashoemuseum

ROYAL ONTARIO MUSEUM (ROM)

En Toronto se encuentra el ROM, el museo más grande del país y considerado uno de los diez principales centros culturales de Norteamérica. Cada año, recibe a más de un millón de visitantes. En sus 40 galerías y espacios de exposición, se encuentra una colección de más de 18 millones de obras de arte, objetos culturales y especímenes de historia natural, desde esqueletos de dinosaurios y fósiles, hasta figuras arqueológicas, momias egipcias y sarcófagos de miles de años de antigüedad. También, exhibe importantes obras art déco y algunas de las mejores exposiciones del mundo. @romtoronto

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DÓNDE COMPRAR

DISTILLERY DISTRICT

Lo que alguna vez fue una gran destilería de whisky es ahora uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad que invita a los visitantes a descubrir otra cara de Toronto. Sus calles peatonales de adoquín, que conservan la arquitectura histórica del siglo XIX con edificios victorianos de ladrillo rojo, son sede de más de 40 boutiques especializadas, restaurantes, cafeterías, teatros, galerías, talleres artísticos y eventos especiales. El vecindario también destaca por ser el lugar ideal para recorrer a pie mientras se disfruta de su ambiente artístico. Además, cada invierno se instala The Distillery Winter Village, un mercado estacional inspirado en las tradiciones europeas. @distilleryto

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Canadá

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