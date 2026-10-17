Qué hacer en Toronto, una ciudad entre historia y modernidad

QUÉ VISITAR

CN TOWER

Un ícono de Toronto de 553 metros de altura que ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. Desde sus miradores en los días más despejados se puede ver hasta 160 kilómetros de distancia, el lago de Ontario, las Cataratas del Niágara e incluso parte del estado de Nueva York. Además, alberga un restaurante giratorio con una gran propuesta culinaria que completa una vuelta cada 72 minutos, así como la experiencia EdgeWalk para los más aventureros, quienes, a 116 pisos de altura, pueden realizar una caminata por el borde exterior de la cápsula principal de la torre sujetados únicamente por un arnés. @cntower

BATA SHOW MUSEUM

En el corazón de Toronto se encuentra este museo dedicado exclusivamente al calzado de Norteamérica. El edificio, a cargo del arquitecto Raymond Moriyana, cuenta con cuatro galerías donde se exhiben más de 1,000 zapatos y objetos que suman una colección de casi 15,000 piezas. La colección abarca distintas culturas y periodos históricos, desde sandalias del antiguo Egipto, hasta zuecos para aplastar castañas y elegantes plataformas. También incluye una extensa selección de calzado de celebridades, como las zapatillas de baile de la reina Victoria o los mocasines de charol de Elvis Presley. @batashoemuseum

ROYAL ONTARIO MUSEUM (ROM)

En Toronto se encuentra el ROM, el museo más grande del país y considerado uno de los diez principales centros culturales de Norteamérica. Cada año, recibe a más de un millón de visitantes. En sus 40 galerías y espacios de exposición, se encuentra una colección de más de 18 millones de obras de arte, objetos culturales y especímenes de historia natural, desde esqueletos de dinosaurios y fósiles, hasta figuras arqueológicas, momias egipcias y sarcófagos de miles de años de antigüedad. También, exhibe importantes obras art déco y algunas de las mejores exposiciones del mundo. @romtoronto