Seguramente cuando piensas en un viaje a Canadá, la primera imagen que te llega a la mente es su espectacular paisaje cubierto de nieve, montañas, cabañas y chocolate caliente, y no estás equivocado, pues es un país que destaca por eso, sin embargo, el verano revela una versión completamente distinta.
A unas horas de Toronto, la región de Muskoka destaca por sus lagos cristalinos, bosques infinitos y la calma que nos invita a bajar el ritmo para apreciar la naturaleza, escenario perfecto para compartir con tu persona favorita a través de diversas actividades.
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En esta región, ubicada al norte de Toronto y que recibe a más de 2 millones de visitantes cada año, los momentos especiales ocurren mientras remas en canoa, contemplas uno de los cielos más estrellados de Ontario y descubres la gastronomía local (y la mejor cerveza), así como otras experiencias, ideales para vivirlas con esa persona que ha estado contigo en todo momento, ya sea pareja, familia o amigo.
Remar entre los paisajes de Algonquin Park
Honestamente es una de mis actividades favoritas de Muskoka . Entre inmensos bosques, lagos y paisajes escarpados de granito, aquí recorrerás en canoa las tranquilas aguas de Oxtongue Lake, es una de las mejores formas de descubrir el verano canadiense.
Excursiones guiadas de aproximadamente 2 horas de duración con destino a las cataratas Ragged Falls, permiten capturar la belleza del lugar y descubrir más sobre la historia, fauna y naturaleza de la región. Para esta actividad no necesitas experiencia previa, los guías te enseñan todo lo que necesitas saber para vivir el recorrido como un experto.
No me vas a dejar mentir, claramente el verano no se disfruta igual si no es con una buena cerveza, sobre todo si es artesanal ¡y de Muskoka! Si me preguntan qué actividad repetiría, sin duda es una visita a Muskoka Brewery, una de las cervecerías artesanales más representativas de la región.
Tu visita es mucho más que una parada para comprar souvenirs. De la mano del personal, puedes conocer el proceso de sus cervezas, descubrir sus distintas variedades y recibir recomendaciones para que elijas la que mejor se adapte a tu gusto. Además, cuenta con una agradable terraza donde podrás disfrutar de una tarde de verano con una cerveza bien fría en mano y de buena comida de su food truck (te lo prometo), junto a tu persona favorita.
-¿Qué probar? No te vayas sin pedir su cerveza insignia Cream Ale, que ganó el premio a la Mejor Cerveza de Canadá en 1996, año en el que el lugar abrió sus puertas.
Descubre el lado más dulce de Muskoka entre cranberries
Más allá de sus paisajes, la tradición agrícola de Muskoka es algo que no puede pasar desapercibido. Si me lo preguntas, no hubiera imaginado que recorrer una granja de arándanos rojos pudiera ser una de las experiencias más originales de un viaje a la región.
Esta fruta se cultiva en Muskoka Lakes Farm & Winery, donde los visitantes pueden conocer la historia de la familia que prácticamente impulsó el cultivo en la región. Además, la experiencia incluye un recorrido entre los cranberry bogs —humedales donde crecen los arándanos rojos— y finaliza con una cata de vinos elaborados a partir de esta fruta. Así que ten por seguro que la copa en mano no te va a faltar.
¿Dónde vivir la experiencia? Muskoka Lakes Farm & Winery, 1074 Cranberry Rd., Bala, Ontario.
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Finaliza el día bajo uno de los cielos más estrellados de Ontario
Los paisajes que encuentras en Muskoka son hermosos, pero si hay algo que vale la pena destacar y que sin duda resume el lado más romántico de la región es lo que vas a ver en el cielo al caer la noche. En Torrance Barrens Dark Sky Preserve puedes apreciar las estrellas de una manera muy especial, lo cual me hizo entender por qué los canadienses aman tanto el verano.
Allí, el cielo es el protagonista y es perfecto para cerrar tu viaje con broche de oro, pues tendrás un espectáculo visual entre constelaciones, el silencio del bosque y la impresionante vista que te obliga a mirar hacia arriba por varios minutos. Al ser una reserva natural, te recomiendo que, aunque sea verano, vayas con una buena chamarra porque el viento fuerte es uno de tus acompañantes.
La gastronomía local es algo que por supuesto forma parte del itinerario de todos los visitantes. Existen varias propuestas para todos los gustos, desde restaurantes con vistas frente al lago para cenas elegantes, hasta terrazas casuales con ambiente relajado que te invitan a vivir la verdadera experiencia de Muskoka.
Aquí van mis recomendaciones para distintos propósitos durante tu viaje:
Para una cena romántica: Tall Trees (87 Main St W, Huntsville) Para comer frente al lago: Turtle Jack’s Port Carling (123 Medora St, Muskoka Lakes). Para probar la cocina local: The Pearl (3047 Muskoka Rd 169, Muskoka Lakes).
Ahora sí, estás listo para vivir una experiencia única en Muskoka, Canadá.