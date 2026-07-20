Muskoka Brewey: la mejor cerveza artesanal

No me vas a dejar mentir, claramente el verano no se disfruta igual si no es con una buena cerveza, sobre todo si es artesanal ¡y de Muskoka! Si me preguntan qué actividad repetiría, sin duda es una visita a Muskoka Brewery , una de las cervecerías artesanales más representativas de la región.

Tu visita es mucho más que una parada para comprar souvenirs. De la mano del personal, puedes conocer el proceso de sus cervezas, descubrir sus distintas variedades y recibir recomendaciones para que elijas la que mejor se adapte a tu gusto. Además, cuenta con una agradable terraza donde podrás disfrutar de una tarde de verano con una cerveza bien fría en mano y de buena comida de su food truck (te lo prometo), junto a tu persona favorita.

-¿Qué probar? No te vayas sin pedir su cerveza insignia Cream Ale, que ganó el premio a la Mejor Cerveza de Canadá en 1996, año en el que el lugar abrió sus puertas.

Vista de la terraza de Muskoka Brewery (Alejandra Montiel | Life and Style)

Descubre el lado más dulce de Muskoka entre cranberries

Más allá de sus paisajes, la tradición agrícola de Muskoka es algo que no puede pasar desapercibido. Si me lo preguntas, no hubiera imaginado que recorrer una granja de arándanos rojos pudiera ser una de las experiencias más originales de un viaje a la región.

Esta fruta se cultiva en Muskoka Lakes Farm & Winery , donde los visitantes pueden conocer la historia de la familia que prácticamente impulsó el cultivo en la región. Además, la experiencia incluye un recorrido entre los cranberry bogs —humedales donde crecen los arándanos rojos— y finaliza con una cata de vinos elaborados a partir de esta fruta. Así que ten por seguro que la copa en mano no te va a faltar.

¿Dónde vivir la experiencia? Muskoka Lakes Farm & Winery, 1074 Cranberry Rd., Bala, Ontario.